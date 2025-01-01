Председателят на Народното събрание Рая Назарян ще участва в Четвъртата парламентарна среща на върха на Международната платформа за Крим в Стокхолм, Швеция, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Назарян ще направи изказване по време на основната пленарна сесия на форума.

Делегатите ще бъдат приветствани от председателя на Риксдага на Швеция Андреас Норлен и от председателя на Върховната рада на Украйна Руслан Стефанчук, а с видеопослание към участниците ще се обърне украинският президент Володимир Зеленски.

От създаването на платформата през 2021 г. България участва в годишните срещи на високо равнище. Очаква се във форума в Стокхолм да се включат повече от 40 правителствени ръководители и представители на парламенти, както и заместник-председателят на Европейския парламент Робъртс Зиле, председателят на Интерпарламентарния съюз Тулия Аксън, председателят на Парламентарната асамблея на ОССЕ Пере Понс, председателят на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Теодорос Русопулос и председателят на Северния съвет Хелене Бьорклунд.

Третата парламентарна среща на върха в рамките на Международната кримска платформа се състоя 24 октомври миналата година в латвийската столица Рига и събра делегации от около 40 страни, сред които и България.