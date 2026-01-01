Новият председател на парламентарната група на "БСП-Обединена левица" Наталия Киселова коментира как се е стигнало до рокадите.

"Мотивите на Крум Зарков са, че след разговор с председателя на парламентарната група Драгомир Стойнев, той е поискал да бъде освободен. Разговорът в групата беше съвсем колегиален", посочи Киселова в кулоарите на парламента и допълни: "Вътрешнопартийната демокрация е предпоставка за демокрация в държавата и тъй като БСП е единствената системна партия, мисля, че тя е фактор за това да продължим да има нормално функционираща демокрация и това не са голи думи, защото всички се интересуват от БСП и това означава, че тя е фактор".

Рокади по върха на БСП: Наталия Киселова е избрана за председател на ПГ

На въпрос как ще гласуват от групата, ако президентът наложи вето на промените в Изборния кодекс, тя заяви, че когато наложи, ще прочетат внимателно мотивите и ще имат позиция.

Относно евентуален проект на Румен Радев и дали той би получил тяхна подкрепа, Киселова коментира като "нероден Петко".

"Нека да има изява, нека да има обявяване на каквото и да е било, тогава може да се говори. Към момента това са само заявки,че ще има", допълни тя.