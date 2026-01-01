В 19-ия ден от въвеждането на еврото в България Националната агенция за приходите отчита сериозни, но все още ограничени като дял нарушения при ценообразуването. Това заяви директорът „Комуникации“ в НАП Анна Митева в ефира на NOVA, където представи обобщение на проверките и най-драстичните случаи до момента.

Най-фрапиращият пример, попаднал в последната справка на НАП, е от фризьорски салон в Бургас. „Това, което на мен лично ми направи изключително впечатление, е един фризьорски салон в Бургас – боядисване с повишение на цената от 291%“, посочи Митева.

По думите ѝ, макар точната стара цена да не е била обявена, изчисленията показват значително поскъпване. „Ако услугата е била около 30 лева, сега би следвало да е около 120 лева. Това е разликата при 291% увеличение“, уточни тя.

Нарушения при въвеждането на еврото: НАП е връчила наказателни постановления за 200 000 лв.

Митева подчерта, че законът ясно дефинира допустимите икономически фактори за повишение на цените. „Икономически обоснованите фактори са фиксирани в Закона за въвеждане на еврото – това са повишаване на минималната работна заплата, увеличение на цените на ток, вода, борсови цени и горива“, обясни тя.

Според НАП лични решения за рязко увеличаване на възнагражденията не могат автоматично да оправдаят скок на цените. „Когато говорим за повишение от близо 300%, очевидно няма как увеличение на минималната работна заплата с много по-малък процент да бъде достатъчно основание“, каза Митева.

От НАП са категорични, че в условията на пазарна икономика институциите не могат да задължат търговците да намалят цените си. „Държавата няма как да се намеси в ценообразуването и да задължи търговец да оперира на определена цена“, заяви Митева.

Тя обаче уточни, че некоректното поведение подлежи на санкции. „Не можем да я накараме да свали цената, но можем да я глобяваме, защото поведението ѝ е некоректно спрямо потребителите“, допълни тя.

Първоначалните глоби, които НАП налага, са в минимален размер. „Опитваме се да налагаме най-малката санкция – около 2600 евро, когато става въпрос за първо нарушение. Не искаме да репресираме бизнеса“, подчерта Митева.

При продължаващо некоректно поведение в действие влизат и правомощията на Комисията за защита на потребителите. „КЗП могат да издадат предписания, а ако те не бъдат изпълнени, санкциите могат да стигнат до 102 хиляди евро“, уточни директорът на „Комуникации“ в НАП.

Проверките обхващат и общински и държавни субекти. „Прилагаме закона еднакво – независимо дали става въпрос за частна фирма, общинска или държавна институция“, каза Митева.

НАП наложи глоби за над 100 000 евро за неправомерно завишени цени

Тя съобщи за издадени актове срещу общински фирми, включително за завишени цени при гробни места и наеми на зали. „Имаме четири акта към такива институции и едно вече издадено наказателно постановление за около 2600 евро“, посочи тя.

Над 3100 проверки, под 10% нарушения

По данни на НАП до момента са извършени над 3100 проверки. „Имаме 177 акта, което означава, че нарушенията са под 10% от всички проверки“, отчете Митева.

Издадените наказателни постановления към момента са 48. „Те са на стойност около 125 хиляди евро, а в следващите дни очакваме сумата да нарасне до около 350 хиляди евро“, добави тя.

Най-много нарушения са установени при хранителните продукти. „Около 87% от актовете са за повишение на цените на хранителни стоки“, каза Митева.

Санкции има още за ресторанти и барове, салони за красота, фитнеси, паркинги, автомивки и аптеки. „Имаме 12 акта за ресторанти и барове, 14 за паркинги, 20 за фитнеси и 14 за салони за красота“, изброи тя.

Проверките често започват със сигнал от граждани и включват т.нар. „таен клиент“. „Колегите от фискален контрол влизат небрандирани, правят контролна покупка и използват касовия бон като доказателство“, обясни Митева.

След това търговецът има петдневен срок да представи обосновка за повишението.

Анна Митева подчерта и значението на избора на потребителите. „Освен институциите, които са коректив, има и избора на потребителя. Ако една услуга е поскъпнала с 300% и няма обективна причина, хората могат просто да я заменят с друга“, каза тя.

По думите ѝ именно комбинацията от контрол, санкции и информиран избор е ключът към ограничаване на спекулативното повишаване на цените в преходния период към еврото.