20-годишната Стефани, която беше в неизвестност, вече е при семейството си. Причините за изчезването ѝ са изключително лични. Това каза комисар Кристиян Тонев, началник на Четвърто РУ.

Той поясни, че на 6 ноември, около 22 часа е подадено заявление от жена, че дъщеря ѝ е в неизвестност. „Бяха прегледани множество камери и по-късно успяхме да установим, че момичето се движи по една от пътеките в планина Витоша“, допълни той.

След това незабавно са се свързали с Планинската спасителна служба. На 7 и 8 ноември бе проведена мащабна акция по издирването на 20-годишната Стефани.

Жива и здрава: Откриха младата жена, изчезнала мистериозно на Витоша

На 8 ноември, около 19 часа е получен сигналът, че момичето е забелязано в село Железница. „Момичето сподели, че през цялото време се е движело, като в тъмната част е престоявало на безопасни места. Причините са изключително лични и заради това няма да споделя. Установихме го в изключително добро физическо състояние, след което родителите дойдоха и си я взеха“, допълни той.

„Никой не може да каже колко струва една такава спасителна операция“, съобщи директорът на Спасителната служба към БЧК.

По думите им момичето е добре подготвено, познавата пътеките на планина Витоша, което ѝ е помогнало да издържи и да слезе към селото.