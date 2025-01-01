При 6 продукта от така наречената „малка кошница“, чиито цени се наблюдават през септември от КНСБ, се наблюдава спад на цените.

По-ниски цени през септември спрямо август 2025 г. са регистрирани при:

Кренвирши - за 1 кг плащаме с 0.3% по-малко или 12.71 лв., вместо 12.75 лв.;

Прясно мляко - спад на цената с 0.3% или 3.56 лв. вместо 3.57 лв.;

Кисело мляко - спад с 0.5% или 1.82 лв. вместо 1.83 лв.

Свински бут без кост - спад с 0.1% или 12.29 лв. вместо 12.30 лв.

Домати - спад с 1.1% или 3.65 лв. вместо 3.69 лв.

Минерална вода 0.5 л - спад с 0.9% или 1.10 лв. вместо 1.11 лв.

Най-голям скок на цените е регистриран при цената на кафето „Еспресо” – скок с цели 13.6% или от 1.10 лв. през август е станала 1.25 лв.

За любителите на закуските тип баничка новините са добри - няма нито покачване, нито поевтиняване. Тя остава 2.60 лв.

Изследването обхваща 21 продукта от малката потребителска кошница - 20 храни и бензин.

По-значително нарастване на цените имаме още при краставиците и пилетата, тя се дължи на увеличаването на борсовите цени. Трайно по-ниска е цената в малките търговски обекти на кренвиршите и сиренето.

Цената на минералната вода намалява заради края на летния сезон и жегите.

Сиренето поскъпва с 5% в големи търговски обекти, а в малките – намалява с 5%.

КНСБ отчита, че в малките квартални магазини цените по-бързо намаляват, отколкото в големите вериги.

Имаме балансиране на цените като цяло, има задържане на цените на 21 продукта. Цените във Видин, който е един от най-неблагополучните градове, е с едни от най-високите цени – по-скъпи там са и кренвиршите, и свинският бут.

Ние сме водещи по най-висока цена на млякото в сравнение с шест други водещи европейски страни като Германия, Франция и Испания. Една трета от стоките в България са с по-високи цени в сравнение с Румъния, Хърватия, Испания, Франция, Германия и Нидерландия.

Малката потребителска кошница у нас може да бъде закупена с минималната работна заплата - 9.6 пъти. За сравнение в Румъния - 16.5 пъти; в Хърватия - 16.9 пъти; в Испания - 20.8 пъти; във Франция - 26.2 пъти; в Германия -30 пъти; в Нидерландия - 33.4 пъти.

От КНСБ заключиха, че в България имаме ускорено нарастване на цените и доближаването им до средноевропейски цени, докато заплатите не нарастват с тези темпове.