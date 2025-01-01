Съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов с коментар пред журналисти по актуални теми.

"Бойко Борисов каза преди малко, че му се катерим по гърба. Ние не се катерим по гърба на Борисов, а някой го язди. Много сме притеснени дали на Борисов може да му издържи гърбът", каза Мирчев.

По думите му институциите в страната са "пленени", "Борисов е старият лъв, който стои в една златна клетка, гледа само с поглед и няма какво да направи. Гледа как му взимат партията, вижда, че няма никакъв контрол, днешните промени за "Лукойл" са доказателство", обясни той.

Те бяха запитани откъде знаят, че "Лукойл" има купувач. "Обосновано предположение", каза Божанов. По отношение на кризата с боклука той каза "Боклукът е мафията срещу гражданите". "Борисов каза, че нашето управление било плащало 2 години на мафията, а това е наследството на самия Борисов, това са договорите, сключени от Фандъкова и от управлението на ГЕРБ", обясни Мирчев.

Те бяха категорични, че Васил Терзиев не трябва да подава оставка.