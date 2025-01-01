„Не знам дали „Лукойл“ е на пазара, носят се само слухове. Този проектозакон, ако стане факт, е само ако решат – и ще го повторя три пъти – ако решат собствениците на рафинерията да я продават, да може ДАНС и МС да проверят купувача. Това е застраховка. Никой не ги принуждава, само ако решат“ – това заяви пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ и народен представител Бойко Борисов.

„Ние изживяхме времето, когато плащахме по левче на литър дизел и бензин, когато беше Асен Василев. Когато мутрите от ПП-ДБ управляваха - мафията! Те вчера по 10 пъти повтаряха това – за мафиотите, които раздадоха и направиха разбойническата приватизация, които презастроиха Черноморието, които направиха концесиите на „Златни пясъци“, добави Борисов.

Комисии в НС решиха: Продажба на активи на „Лукойл” да става след становище от ДАНС и решение на МС

На въпрос има ли мафия в отпадъците, лидерът на ГЕРБ коментира, че ако има такава, то столичният кмет Васил Терзиев две години ѝ е плащал. „Ако сега беше на втория си месец, този въпрос беше логичен. Но когато две години си ѝ плащал и сега изведнъж мафията му е виновна“, добави Борисов.

На уточняващ въпрос дали преди Терзиев е имало мафия в отпадъците Борисов каза: „Имаше, когато ми направиха кризата с боклука на мен, когато затвориха Суходол, когато се наложи да купувам балиращи машини, когато разкарвах балите по цяла България и търсех всяка дупка, ако може някъде да депонираме бали. И изведнъж идват героите от мафията, децата на ДС, да обявяват кой е мафия и кои са мутри. Това няма да го позволя! Аз не съм казал, че има мафия. Но тези, които го казват, да отговорят първо на въпроса – ако две години са плащали на мафията, защо са плащали?“

Борисов беше категоричен, че не познава и не е виждал Таки и добави, че по времето, когато е бил главен секретар на МВР Христофорос Аманатидис е напуснал България. „Искам да кажа, че нито съм виждал, нито знам Таки, или както го наричат. Нито веднъж! В същото време вчера Георги Георгиев прати затворници. И аз призовавам Терзиев и Георгиев навсякъде, където има нужда, да пратят затворници и доброволци. На кметовете на ГЕРБ да им поискат камиони, ще им предоставят, за да почистват София“.

Прокуратурата привика на разпит зам.-кмета на Столична община и директора на завода за боклук

Лидерът на ГЕРБ призова Ивайло Мирчев и Божидар Божанов – съпредседатели на ДБ, „да спрат да обясняват от сутрин до вечер кой какъв е“. „Защото аз не съм ходил да изнудвам минтири като Божанов за обществени поръчки. И понеже си мълча вече ми се катерят по гърба“, коментира още Борисов.

На въпрос дали прокуратурата трябва да се намеси в кризата с боклука, той заяви, че „трябва да се намесят всички“.