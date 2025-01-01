Производството на първата партида F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило, съобщиха комуникационните представители на компанията производител на изтребителите – Lockheed Martin, за България.

Изтребителите са произведени в завода в Грийнвил, Южна Каролина, и са преминали окончателната проверка DD250 по програмата за чуждестранни военни продажби на правителството на САЩ, допълват от компанията.

Ескадрилата F-16 Block 70 предоставя на България и Словакия възможността да осигуряват националната си противовъздушна отбрана, както и да подпомагат мисии по въздушно патрулиране на НАТО с модерен, напълно съвместим с НАТО изтребител. Изтребителите се свързват директно със системите на алианса и изпълняват същите мисии, които вече се осъществяват от операторите на F-16 в цяла Европа, пише в съобщението.

Доставките са ключови за двете държави в техните планове за модернизация на отбраната, както и в съгласуването на техните Военновъздушни сили (ВВС) с обучението, стандартите и оперативните практики, използвани от 29 съюзнически държави, и увеличава броя на взаимно съвместимите изтребители, които могат да участват в мисии на НАТО, допълват от Lockheed Martin.

От фирмата посочват, че F-16 Block 70 е оборудван с радара APG-83 AESA, който има 95% софтуерна и 70% хардуерна съвместимост с радара на F-35. Изтребителят също така разполага с конформни резервоари за гориво, модерна цифрова пилотска кабина, експлоатационен живот от 12 000 часа и животоспасяваща система за автоматично избягване на сблъсък с терена (Auto GCAS).

Тези системи поддържат пълния набор от мисии по въздушно патрулиране, противовъздушна отбрана и съвместими учения, изпълнявани от операторите на F-16 в цяла Европа. С повече от 700 F-16 в Европа и вече изградена глобална мрежа за поддръжка, България и Словакия получават достъп до утвърдени обучителни програми, доказана логистична подкрепа и широка общност от оператори, която помага да се осигури висока наличност и ефективна дългосрочна поддръжка, пишат още от компанията.

На 18 октомври още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево, съобщиха от пресслужбата на Министерството на отбраната.

Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ – вече бяха получени първите четири самолета, сега още два и остава до края на тази година да получим последните два, с което ще бъде изпълнен първият договор за доставка на осем самолета, каза тогава министърът на отбраната Атанас Запрянов. В навечерието на 2026 г. ще бъдем с един изпълнен договор със САЩ, което дава оптимизъм, че оттук насетне започва технологичното приемане на новопристигналите самолети и тяхното облитане, допълни той.