За момента не се планира да се отмени кризисната организация с боклука в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“, това заяви на брифинг тази сутрин заместник-кметът по екологията Надежда Бобчева.

"Ще го направим тогава, когато сме убедени, че всичко е напълно възстановено и по график", допълни тя и благодари на жителите на двата района за търпението, което проявяват.

До кризисната организация се стигна, след като две обществени поръчки за избор на сметоизвозваща фирма пропаднаха поради наличието на само един кандидат, който обяви значително по-високи цени за услугата спрямо досегашните.

Очаквайте подробности.