Конституционен съд на Република България образува конституционно дело №10/2026 г. на 20 април 2026 г. по искане на Районен съд – Тутракан.

Делото е образувано за установяване на противоконституционност на §7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Граждански процесуален кодекс (обн. ДВ, бр. 100 от 20 декември 2019 г.).

С оспорената разпоредба е изменен чл. 415, ал. 1, т. 2, като е добавен текст, според който връчителят може да удостоверява, че длъжникът не живее на посочения адрес въз основа на събрани данни от управител на етажна собственост, кмет или друг източник, като посочи източника в съобщението.

Докладчик по делото е съдия Орлин Колев.