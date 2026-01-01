Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди дружествата, които работят с криптоактиви да засилят мерките си за защита заради установени опити за измами и неправомерни вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Това съобщават днес от КФН.

Регулаторът е установил практика, при която чрез фалшиви или подправени документи се правят промени в управлението на криптокомпании - без знанието и съгласието на реалните собственици, информират от КФН.

От комисията обясняват, че така в регистрите се вписват нови управители или законни представители, което създава риск както за самите дружества, така и за техните клиенти.

Европейският парламент прие мащабно законодателство за криптовалутите

От Комисията посочват, че подобни действия могат да доведат до сериозни финансови щети и да подкопаят доверието в криптосектора. От КФН отбелязват още, че рискът е особено засилен в настоящия преходен период, в който значителна част от компаниите, вписани в регистъра по Закона за пазарите на криптоактиви (ЗПКА), продължават да предоставят услуги в преходния период съгласно европейската регулация MiCA.

Какви мерки препоръчва КФН

Една от основните препоръки на регулатора е криптодружествата да активират безплатната услуга за SMS-уведомяване на Агенцията по вписванията. Тя позволява компаниите да бъдат информирани в реално време при подадено заявление по тяхната партида в Търговския регистър и да реагират своевременно при опит за злоупотреба.

Освен това от КФН съветват дружествата редовно да проверяват партидите си в Търговския регистър, включително за промени в управлението, да следят за регистрация на фирми със сходни наименования, които биха могли да заблудят клиенти, а също да ограничат и контролират достъпа до електронни подписи и документи, използвани за заявяване на обстоятелства.

Какво да се прави при съмнително вписване

При съмнения за неправомерни промени в Търговския регистър от КФН препоръчват незабавно да бъдат подадени сигнали до Агенцията по вписванията, прокуратурата и до самата КФН. Законът дава възможност такива вписвания да бъдат оспорвани и по съдебен ред.

От КФН напомнят още, че европейският регламент MiCA въвежда обща рамка за регулиране на криптоактивите в ЕС. До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след който услуги с криптоактиви ще могат да се предлагат само от лицензирани дружества.

До тогава КФН ще продължи засиления мониторинг на сектора и ще поддържа диалог с компаниите, които се подготвят лицензиране, като от комисията апелират за повишено внимание и навременни действия за защита на бизнеса и клиентите.

„Защитата на инвеститорите и доверието в пазара са абсолютен приоритет за Комисията за финансов надзор“, коментира заместник-председателят на КФН Деница Величкова, цитирана в съобщението. „Опитите за злоупотреби засягат пряко сигурността на клиентските средства и стабилността на сектора. Затова КФН призовава дружествата към повишена бдителност при условия на засилен мониторинг от страна на регулатора“, добавя Величкова.

КФН публикува на 22 януари отговори на най-често задаваните въпроси за криптоактивите (Регламента за пазарите на криптоактиви - MiCA) и националната правна рамка по Закона за пазарите на криптоактиви.

От регулатора обясниха, че целта е да се подпомогнат дружествата, които възнамеряват да подадат заявление за издаване на лиценз за доставчик на услуги за криптоактиви и всички заинтересовани лица при тълкуването и практическото прилагане на новите регулаторни изисквания.