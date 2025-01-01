Населението на България към 31 декември 2024 г. е 6 437 360 души, показват данните на Националния статистически институт. В сравнение с предходната 2023 година населението е намаляло, тогава са били регистрирани 6 445 481 души.

Жените остават повече от мъжете – 3,34 млн. срещу 3,09 млн. 4 744 111 млн. от хората живеят в градовете, а 1 693 249 в селата.

София остава най-големият град

Столицата е с население от 1,295 млн. души, следвана от Пловдив (635 630), Варна (437 521) и Бургас (388 919).

Северозападът – шампион по обезлюдяване

Област Видин е с най-малко население – едва 70 542 души, като тенденцията за застаряване и отлив на млади хора се запазва. В челото на най-малките области са още Габрово и Силистра.

iStock

Баланс между половете

Жените са около 247 хиляди повече от мъжете. Разликата е най-осезаема при хората над 65 години, където жените живеят значително по-дълго.

Градове срещу села

Общо 4,74 млн. души живеят в градовете, докато в селата остават само 1,69 млн. В София-град почти няма селско население, докато в Разград и Силистра селото остава водещо.

Ражданията в България през 2024 г. – малко над 53 хиляди бебета, София води, Северозападът изостава

През 2024 г. в България са регистрирани 53 727 раждания. От тях 53 428 са живородени, а 299 – мъртвородени.

Повече момчета от момичета

През миналата година на бял свят са дошли 27 539 момчета и 26 188 момичета, като традиционно момчетата са малко повече.

iStock

София – лидер по раждаемост

Най-много бебета са проплакали в София (столица) – 12 064 раждания за 2024 г. Следват областите Пловдив (5 838), Варна (3 647) и Бургас (3 055).

Северозападът – с най-малко бебета

Най-нисък брой раждания е отчетен във Видин – едва 509, както и в Габрово (603) и Смолян (479). Северозападна България отново се откроява като регион с критично ниска раждаемост.

Градове срещу села

От всички новородени през 2024 г. 39 684 са в градовете, а 14 043 – в селата. Това означава, че близо три четвърти от бебетата се раждат в градска среда.