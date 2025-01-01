Трябва да бъде ясно, че дерективите не са пожелание, а са задължителни. Това обявиха на брифинг от КНСБ след тристранния съвет за сътрудничества във връзка предложението на социалния министър свързано с директива на ЕС за поощряване на колективните трудови договори.

По думите на Любослав Костов от КНСБ е полезно да има колективно договаряне, но причината не е само директивата.

"Там където има колективн договор, заплата е минимум 14% по-висока, отколкото там където няма. Подобни действтия като днешното ерозират значението на колективния труд и ние като негови представители ни е логична реакцията", каза той.

Социалните партньори не се съгласиха да отпаднат почивните понеделници

КТ "Подкрепа" не е подкрепила предложението поради няколко причини: не е открит никакъв елемент, който да бъде обръзващ с директивата по отношение създаване на механизъм за адекватни минимални работни заплати, липсватр действия, които държавата трябва да предприеми, за да може да се създадат условия за повишаване на колекктивното договаряне, така че той да може да достигне 80% от работещите.

"Разбираме желанието на министерството да избегне сакции от Европа създавайки възможност в кавички да имаме законодателство, което да изчерпва транспонира на директивата, с което ние не сме съгласни, тъй като решаването на парче, не е това, което синдикатите желаят. И двата синдиката категорично не подкрепиха изменненията на Закона за изменение и допълнение на кодекса на труда", заявиха от КТ "Подкрепа".