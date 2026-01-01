Информацията, че Борисов има 70 прекратени от прокуратурата преписки, които могат да бъдат възобновени във всеки момент, е шокираща. Това написа в социалната мрежа Facebook бившият съпредседател на "Продължаваме Промяната'' Кирил Петков.



„Трудно е човек да си представи как се живее с не 10, не 20, не 30, а цели 70 потенциални дела, държани "на трупчета“. Знаехме, че той не е напълно господар на собствените си решения, но мащабът – 70 – е направо стряскащ“, допълни той.



„Фактът, че нито една от тези преписки не е възобновена, говори сам за себе си – това означава, че той изпълнява стриктно това, което се изисква от него“, коментира още Петков.



„Който контролира прокуратурата, контролира и Борисов. Реално той няма свободен избор. Неговото оттегляне ще се случи само когато тези, които държат прокуратурата, го решат. Оттук нататък всички прогнози за ГЕРБ трябва да се правят с това разбиране. Партията не се движи от вътрешна логика, идеология или обществен натиск, а от външна зависимост. Докато тя съществува, ГЕРБ ще остане в застой, без реална промяна, независимо от изборните резултати или общественото недоволство“, написа