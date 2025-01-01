Навръх Никулден цените на шарана и останалите риби в страната варират, като в различните градове стойностите са от 6,99 до 12,50 лева за килограм. Проверки в десетки населени места показват, че шаранът остава най-търсеният избор за празничната трапеза, а търговците отчитат засилване на интереса през последните два дни преди 6 декември. Въпреки леките регионални разлики, поскъпване почти не се наблюдава, а изборът от прясна, охладена и замразена риба е изключително богат.

Все пак шаранът остава хитът за Никулден. Вижте как варират цените в различните региони в страната:

Велико Търново

Разнообразие от риба има в търговската мрежа във Велико Търново преди Никулден, показа репортерска проверка. В един от най-посещаваните специализирани магазини за риба в центъра на града продавачите коментираха, че цената на живия шаран е 11 лева за килограм, като тя се запазва за трета поредна година. Той остава и най-предпочитаният за празничната трапеза, както повелява традицията. Изчистен шаран се предлага за 15 лева, а също така има възможност и за разфасовки – нарязан, филета, глави.

Друга от най-продаваните пресни охладени риби за празника е толстолобът, при който цената на котлета е 12,50 лева за килограм, а филето - 15,50 лева. Прясна българска изчистена пъстърва може да се закупи за 13 лева. Цената на сьомгата варира, но при нея сега не се наблюдава ценови скок като предишни години и котлетът се продава за 30 лева, а филето за 35 лева. Сьомговата пъстърва е на цена 18 лева цяла, а филетирана – на 26 лева.

В магазина предлагат и замразена риба. При скумрията от Норвегия има повишение в цената поради недостиг и тя е на 13 лева за килограм. Хекът е на 9 лева, а филе от него - 14 лева. Има рапани по 20 лева, различни видове скариди (26 лева за 750 грама изчистени), мидата-ядка се продава за 13 лева/кг, калмари на 14 лева, тилапия (15 лева), акула (12 лева), хек (9 лева изчистен), ватос (22 лева).

Предлагат се и деликатеси като жабешки бутчета (30 лева за килограм), риба тон (11,50 лева за стек), миди Сен Жак (35 лева за килограм), октопод (47 лева за килограм), октоподче мусхи (25 лева за килограм).

В по-малките търговски вериги живият шаран е на 11 лева за килограм, изчистения е на 15 лева, чистената ципура е на 22 лева, а чистения лаврак - на 26,50 лева. Котлетите от сом струват 30 лева за килограм, филето от толстолоб е на 15,50 лева, котлетите от същата риба – на 12,50 лева, от амур - на 19 лева, а от сьомга – на 30 лева. Сьомговата пъстърва е на 18 лева. Главите от шаран са на 3,50 лева, а от сьомга – на 5,50 лева.

В големите търговски вериги пресен изчистен шаран може да бъде намерен на промоция на цена 8,99 лева. Пресни се предлагат още изчистена ципура на 17,99 лева, филе от сьомга с кожа на 29,99 лева, сьомгова пъстърва на 15,99 лева. Размразено филе от тилапия струва 17,99 лева, филе от риба тон - 29,99 лева, бланширани скариди - 19,99 лева, изчистен октопод - 18,99 лева, пипала от калмари - 17,99 лева.

Пазарджик

В Пазарджик най-търсен преди Никулден е шаранът, цената му варира от 8,99 до 16 лева, показа репортерска проверка.

Той може да бъде закупен в обектите на големите хранителни вериги на цена от около 9 лева, а в други по-малки търговски обекти се предлага изчистен за 15 лева или на разфасовки - нарязан или на филета.

В хипермаркетите се предлагат още изчистена ципура на 17,99 лева, филе от сьомга с кожа на 29,99 лева, сьомгова пъстърва на 15,99 лева. Размразено филе от тилапия струва 17,99 лева, филе от риба тон - 29,99 лева, бланширани скариди - 19,99 лева, изчистен октопод - 18,99 лева, пипала от калмари - 17,99 лева.

Търговците отбелязват, че няма голямо завишаване в цените и то варира в рамките на около един лев спрямо това колко е струвала съответният вид риба миналата година по това време.

След шараните, най-търсената риба е замразената скумрия, която се продава за около 13 лева за килограм. Търсена е и сьомгата, като котлетът струва около 30 лева, а филето между 35 и 40 лева.

Разград

Потреблението на риба намалява през последните години заради по-високите цени и недостига на количества, каза Христо Цонев, търговец от Разград с 15-годишен опит в бранша. По думите му от година на година хората купуват по-малко, защото рибата поскъпва.

Цонев обясни, че търсенето на прясна риба в навечерието на Никулден в лудогорския град е все още слабо. „Засега хората предимно оглеждат и подбират, но започват да купуват в последните два дни преди празника“, обясни търговецът. Според него най-търсен остава шаранът, който традиционно присъства на празничната трапеза. „Шаранът, разбира се, е най-продаваната риба. Цената му е 10,50 лв. Традицията повелява на трапезата да се сложи пълнен шаран за здраве и благополучие“, коментира търговецът.

Предлаганата в магазините му риба е основно от частни водоеми в региона, включително от Тутракан. Цонев уточни, че качеството е добро, а клиентите често се връщат с положителни отзиви. В асортимента има също пресни гръцки риби, българска пъстърва и замразена скумрия. По думите на търговеца цените спрямо миналата година остават почти без промяна, с изключение на някои гръцки видове, които са поевтинели с два-три лева. Скумрията обаче е поскъпнала с около четири-пет лева на килограм. В магазините се предлага и жив шаран от водоеми от околни частни стопанства, както и чига от варненска фирма.

Търговецът посочи, че най-голямото натоварване е в последните два дни преди празника, когато се извършват и проверки от различни институции. „Всичко ни е редовно, имаме документи за всяка риба. Единственото неудобство е, че проверките често са в най-натоварения момент“, отбеляза той.

Според Христо Цонев цените на рибата се влияят силно от улова. „Когато количествата са малки, цената се вдига“, каза още той, а като пример посочи чернокопа, чиято цена тази година достига около 20 лева.

„Рибата е една от най-здравословните храни, но ако тенденцията се запази, ще стане деликатес“, коментира разградчанинът. Той пожела здраве, любов и късмет на жителите на Разград по повод предстоящия празник.

Репортерска проверка установи, че в големите търговски вериги в момента пресният шаран се предлага на цени между 6,99 и 8,99 лева/кг.

Разградчани могат да си купят шаран, предлаган директно и от рибарници. По информация на собственици на язовир „Русалка“, живата риба при тях се продава за 9 лева за килограм, на същата цена е и амурът.

В навечерието на Никулден има и много домакинства, които избират готова риба от търговски обект, ресторант или заведение, за да спестят време за почистване и пържене. Обявената цена за изпържен шаран в супермаркет в града е 29,90 лвл/кг, а на фурна – 27,00 лв.

Сливен

В навечерието на Никулден цената на живия шаран в Сливен е по-висока спрямо миналата година. Докато през 2024 г. той се продаваше за 8,50 лв/кг в рибните магазини на пазара, сега килограм жив шаран струва 10 лева. Търговците уточняват, че очакват цената да се запази до 6 декември. Засега опашки няма, но прогнозите са за засилване на интереса ден преди празника и на самия Никулден.

В рибните магазини на пазара се предлагат още лаврак на цена 23 лв/кг, морски кефал - 12 лв/кг, акула - 15 лв/кг, паламуд - 17 лв/кг, както и пушен паламуд за 19-20 лв/кг. Налични са и замразени и панирани рибни продукти.

В големите търговски вериги пресният изчистен шаран струва 8,99 лв/кг. Предлагат се още пъстърва за 10,99 лв/кг, лаврак за 17,99 лв/кг, пушен шаран (550 г) за 20,99 лв/кг, както и филе от сьомга и пъстърва, пушена скумрия и други рибни изделия. Онлайн платформите на магазините публикуват и рецепти за пълнен шаран.

Магазини и заведения предлагат и готови ястия за празника - пържен шаран за 19,90 лв за половин килограм и пълнен шаран по поръчка на цени от 19,90 до 60 лв/кг.

Силистра

За поредна година шаранът остава най-търсената риба от силистренци в навечерието на Никулден. Цената му в местните рибни магазини варира между 11 и 12 лева за килограм, което е около 1-2 лева повече в сравнение с миналата година. Клиентите купуват още и деликатесни сом за около 18 лева на килограм или бяла риба за малко над 20 лева на килограм.

Всички количества са доставяни от развъдници, тъй като в през декември дунавска риба няма от години. В дните около празника по традиция се увеличава и продажбата на хайвер и морски дарове, разказаха търговците.

Дългогодишният продавач на риба на местния кооперативен пазар Октай Самиев не е оптимист за оборота около празника. Според него силистренци най-често предпочитат евтина риба, колкото да спазят традицията. Пенсионерите масово търсят карас или толстолоб, а тези, които купуват шаран, избират малките екземпляри с тегло около един килограм.

Шаран се предлага и в големите търговски вериги, където цената му е с няколко лева по-ниска. Там също има изобилие от пресни и замразени видове риба.

В много заведения и магазини в крайдунавския град се приемат заявки за пълнен шаран за вкъщи, като цената му е около 30 лева на килограм.

Свищов

Цената за килограм прясна риба в семейния ни магазин за рибни продукти е без промяна, каза Ана Каменова, търговец на риба и рибни продукти в Свищов. Дори цената за килограм толстолоб е намалена от 6 лв. през 2024 на 5 лв. сега, уточни още тя.

Това е 12-и поред Никулден за магазина за прясна риба. Цената на живия шаран е 9 лв. за килограм, като се запазва от миналогодишното ниво. Килограм толстолоб се продава за 5 лв., а сомът е на цена от 15 лв. за килограм, показа репортерска проверка.

БТА

Шаранът остава най–търсената и предпочитана риба за трапезата на Никулден, но се купуват и другите видове. При нас предлагаме изчистване на рибата, като има възможност за разфасоване и филитиране, според желанията на клиента, сподели Каменова и уточни, че предлаганата в семейния им магазин риба се доставя предимно от частни водоеми и рибарници от региона.

Каменова допълни, че всяка година търсенето на риба за традиционната трапеза на Никулден се засилва два дни преди празника, като най – голямото натоварване е на 5 декември.

БТА

В Свищов има два магазина от големи вериги, в които се продава голямо разнообразие от охладена и замразена риба, но клиенти споделиха, че за празника предпочитат да си закупят прясна риба от специализираното магазинче в града.

Репортерска проверка установи, че пресният шаран в едната от веригите в крайдунавския град се предлага за 6,99 лева за килограм, а в другата цената е 7,99 лева за килограм.

Кърджали

В навечерието на Никулден почти без промяна са цените за килограм шаран в Кърджали, сочи проверка в търговската мрежа.

В големите хипермаркети шаранът се предлага между 6,99 лв. и 8,99 лв. за килограм, някъде и изчистен. За сравнение преди година цената е била между 6,49 лв. и 8,89 лв. за килограм.

Голяма част от хората предпочитат, въпреки по-високата цена, шаранът на празничната трапеза да е от стопанствата в акваторията на яз. “Кърджали“. Риба от тях се продава както в специализираните магазини в града, така и в обекти, предлагащи сготвена храна. Цената за килограм е 12 лева, като по думите на търговците все още не се усеща засилено търсене, но има раздвижване на пазара. За сравнение също толкова или с лев по-малко се е продавала традиционната за празника риба преди година, посочиха още те.

Освен шаран, в търговската мрежа се предлага разнообразие от риба - от Черноморието ни до такава с произход Гърция или други страни. Цените са между 10-12 лева за килограм скумрия до над 40 лева за килограм сьомга.

Риба се предлага също цяла или транжирана на котлети, като цената на котлетите е по-висока. А за тези, които искат готова риба, която направо да сложат на празничната трапеза, рибните ресторанти предлагат различни комбинации, като цената за килограм пържен шаран е над 25 лв. за килограм.

Видин

Няма промяна в цената на шарана за Никулден във Видин спрямо миналата година, казаха търговци.

БТА

Пресният шаран, който е най-предпочитаната риба за празника, масово се търгува на 10 лв. за килограм. От другите риби най-продавани са толстолоб на 6 лв. и бял амур на 10 лв. за килограм. В големите хипермаркети изчистен шаран в опаковка се търгува на 8,99 лв. за килограм.

Три дни преди празника все още няма опашки от клиенти пред щандовете. Наблюденията на търговците са, че и тази година се търсят по-малки по размер екземпляри. Според тях причината е платежоспособността на клиентите.

БТА

Риба се предлага и транжирана на котлети, като цената е по-висока. В много заведения за хранене и ресторанти се предлага приготвен пълнен шаран за никулденската трапеза на 27 лв. за килограм.

Търговците очакват в следващите дни до Никулден търсенето да се засили.

БТА

БТА

Троян

Шаранът остава най-предпочитаната риба за Никулденската трапеза в Троян, показа репортерска проверка. Цената на живия шаран в местните рибни магазини варира между 11 и 12,50 лева за килограм - с около лев повече в сравнение с миналата година. Услугите за почистване и филетиране се заплащат отделно.

„За повечето хора шаранът остава първи избор за празника“, каза за БТА Марин Димитров, собственик на два рибни магазина в града. Той уточни, че цената на дивия и развъдния шаран е еднаква, а най-търсени са екземплярите от 2 до 3 килограма, подходящи за пълнене. По думите му в последните дни преди Никулден поръчките рязко се увеличават.

Освен шаран, клиентите купуват още толстолоб на шайби, филе от акула, бял амур и сом. В магазина на Димитров толстолобът се продава за 18,90 лв. за килограм, амурът - за 13,90 лв., а изчистената пъстърва - за 8,70 лв. Сходни са цените и в другите по-малки обекти. „Народът за ядене пари не жали“, коментира Димитров и добави, че по празниците се засилва интересът и към морски дарове, хайвер и различни деликатеси. Увеличено е търсенето и на филе от лаврак и ципура - съответно около 25 и 24 лв. за килограм. Според търговеца потреблението на риба в града расте всяка година.

„Дори цените да се повишават, традицията си е традиция и трябва да взема шаран за празника“, каза за БТА Мария Георгиева от Троян. Тя допълни, че прави заявка предварително, защото в последните дни изборът намалява. Освен шаран тази година е взела и пъстърва, предпочитана от децата. По думите ѝ специализираните магазини предлагат по-прясна риба, макар в големите търговски вериги цените да са по-ниски. Проверка в такива магазини показва, че охладеният шаран там струва между 6,99 и 8,99 лв. за килограм.

„Аз лично предпочитам морска риба - взимам основно ципура, защото цената не е чак толкова висока. Шаран купувам само за традицията“, каза Минчо Василев, който пазарува за празника в голяма верига.

Все по-популярна става и поръчката на готова риба от ресторант. В заведенията в Троян и района приемат заявки за пълнен шаран за Никулден, като цената за цяла риба от 2,5-3 кг варира между 49 и 60 лева. Порция пържен шаран от около 200 г струва между 8 и 8,50 лв., а печеният е 11 лв. за 250 г. Ресторантьорите съобщават, че заявки ще се приемат до петък.