По повод празника на Бургас – Никулден, Регионалният исторически музей ще посреща посетители с вход свободен във всичките си четири експозиции. На 6 декември бургазлии и гостите на града ще могат да разгледат постоянните експозиции, както и гостуващи и тематични изложби.

В Етнографския музей на ул. „Славянска“ № 69 гостува изложбата „Медникарството – древно и вечно“, която представя богатството на медникарския занаят, разнообразието от изящни медни съдове и тяхната употреба в бита.

В Историческия музей на ул. „Лермонтов“ № 31 посетителите ще могат да разгледат тематичната изложба „От свети Никола до дядо Коледа“, проследяваща как образът на светеца – покровител на моряците, постепенното се превръща в Дядо Коледа.

14 000 порции с риба и курбан ще бъдат раздадени на Никулден в Бургас

Археологическият музей на ул. „Богориди“ № 21 посреща посетители с изложбт „Спомени от Античността. Лесескепра – жрицата от Анхиало“, в която са представени резултатите от спасителното археологическо проучване, проведено преди 50 години в некропола на древно Анхиало.

В Природонаучния музей на ул. „К. Фотинов“ № 30 любознателните жители и гости на морския град ще се запознаят с „Черно море – уникално и непознато“. Изложбата разкрива богатството на черноморската флора и фауна и любопитни факти за черноморските екосистеми.

Всички експозиции на РИМ – Бургас ще бъдат отворени с вход свободен на 6 декември от 09:00 до 17:00 часа.

Традиционният ритуал по освещаване на Никулденската трапеза ще се проведе на 6 декември от 11:00 часа в градинката до „Часовника“, където бургаското духовенство ще освети обредната Никулденска трапеза, а кметът на града ще разчупи празничния никулденски хляб.

Заповядайте да споделим празничния дух на Никулден в музеите на Бургас, канят от общината.