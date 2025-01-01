Около 10 000 порции печена риба и 4000 порции с курбан ще бъдат раздадени този Никулден в Бургас.

За целта Община Бургас е осигурила 2 тона риба, която ще бъде изпечена от екипите на Домашен социален патронаж.

Около 800 кг. риба пък са дарили различни фирми. Тя ще бъде използвана за приготвянето на курбана. Отговорната задача да сготвят пред погледа на бургазлии вкусната рибена чорба отново е поверена на готвачите от Военноморска база Атия.

Регионалният исторически музей в Бургас с вход свободен на Никулден

В 11:00 часа в градинката до Часовника ще бъде осветена Никулденската обредна трапеза, след което на няколко локации в града ще започне никулденски концерт и раздаване на традиционния никулденски рибен курбан – до Часовника, при Компаса, в парк „Велека“ в жк. „Изгрев“, в кв. „Крайморие“, а от 12:00 часа в парковото пространство между бл. 46 и 51 в ж.к. „Меден рудник“. В културно-туристически комплекс "Ченгене скеле" раздаването на курбана ще започне в 13:15 часа.

Община Бургас ще осигури порции с риба и курбан и за всички съставни селища. Раздаването там се организира от кметските наместници.

По традиция и потребителите на Домашен социален патронаж – Бургас ще получат на Никулден безплатно порция рибена чорба и риба на скара.

Какво, къде и кога ще се случва в Бургас на Никулден, можете да разберете и от интерактивна карта. В нея ще откриете и информация за всички събития, които ще се случват в града през месец декември.