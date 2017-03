Как да подсилим имунитета си и да се предпазим от вируси?

След зимния сезон имунитетът отслабва, вижте как да го подсилите

Здравословно хранене вместо лекарства

Не се очаква нова грипна вълна с идването на пролетта и затоплянето на времето. Това увери проф. Тодор Кантарджиев от Националния център по заразни и паразитни болести.„Грипът е сезонно заболяване. Той започва да върлува есента и с края на зимата отшумява. Летен грип няма, пролетен грип няма", заяви пред NOVA проф. Кантарджиев. Той каза, че и понастоящем заболеваемост от грип почти няма, като се наблюдават единични случаи на грип B, което е характерно за края на сезона.За настоящия момент са характерни респираторни инфекции, които са подобни на грипа, но за разлика от него при тях не се стига до тежки усложнения. Тези инфекции са неприятни, с кашлица, хрема, болки в гърлото.За период от месец-два след прекарана вирусна инфекция имунитетът е понижен. Затова човек след като е изкарал грип,- да избягва контакт с болни хора, да си мие ръцете, когато е на обществено място като градския транспорт да избягва да си пипа лицето. Удачно е да подсилим организма си с имуностимуланти и витамини. Един от липсващите витамини през зимата е витамин D, заради малкото слънцегреене. Затова в неголеми количество може да се вземе допълнително. Но да не отидем в другата крайност, предупреди проф. Кантарджиев. "Хубаво нещо са плодовете, витамините, даже допълнителното вземане на витамин D във вид на капки също е хубаво, но", каза той. В големи количества витамините могат да ни навредят - витамин C натоварва бъбреците, витамин D - костите, отбеляза проф. Кантарджиев.Хубаво е, защото свръхвитаминоза от храна не може да се получи, каза той и даде пример: "Само зелени чушки и шипки да яде човек, огромното количество витамин C, което взема от шипките и чушките, се изхвърля чрез урината. Но ако вземе грам-два витамин C във вид на хапчета или сироп, това натоварва бъбреците".В края на зимата имунитетът на човек е намален, затова трябва, може да вземем допълнително малко витамини