Представители на ИТН с коментар пред журналисти за промените в Изборния кодекс.

Александър Рашев обясни, че причината за толкова дългото заседание на правната комисия е опозицията.

"90% от изказванията от страна на опозицията, предимно от страна на "Възраждане" бяха общи приказки. Ние не проявявахме тяхната агресия и чакахме да дискутираме по същество самия законопроект", обясни той.

"В крайна сметка приехме текстовете, ние приехме сканиращи оптични машини за сканиране на бюлетини. В този текст няма нищо страшно", каза още Рашев и допълни, че ще могат да се приложат на настоящите избори.

Тошко Йорданов също се включи с коментар. "Машината пристига готова с технически екип, секционната комисия наблюдава процеса от първия ред. Процесът е елементарен, влиза избирателят, взима бюлетината, попълва я, слага я в сканиращата машина, бюлетината пада в урната, ако е сбъркал и е излязъл извън квадратчето, отчита, че е извън, изплюва му обратно бюлетината, тя се унищожава, дават му нова, избирателят я попълва", обясни Йорданов.

"Опозицията може да ме обвини, че съм извънземен и ще е също толкова тъпо, колкото ще откраднем изборите", каза още той.

"ПП-ДБ, кой унищожи доверието в сегашните мадуровки", запита Йорданов.