Хеликоптер "спаси" авариралия през месец юни в Пирин планина самолет.
Летателната машина, направила аварийно кацане на 28 юни в района на Башлийския циркус, беше свалена преди обяд днес на Бъндеришка поляна.
Частен самолет кацна аварийно в Пирин
Разследването на авиоинцидента е приключило и затова се пристъпва към действие по премахване на машината от територията на Национален парк "Пирин".
Припомняме, че при инцидента в края на юни пострадаха трима души - мъже. Пилотът беше транспортиран в столична болница с травми на главата, гърдите и крака, другите двама получиха по-леки наранявания.