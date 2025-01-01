Хеликоптер "спаси" авариралия през месец юни в Пирин планина самолет.

Летателната машина, направила аварийно кацане на 28 юни в района на Башлийския циркус, беше свалена преди обяд днес на Бъндеришка поляна.

Частен самолет кацна аварийно в Пирин

Разследването на авиоинцидента е приключило и затова се пристъпва към действие по премахване на машината от територията на Национален парк "Пирин".

Припомняме, че при инцидента в края на юни пострадаха трима души - мъже. Пилотът беше транспортиран в столична болница с травми на главата, гърдите и крака, другите двама получиха по-леки наранявания.