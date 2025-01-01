Днес някой се опитва да спекулира с името на моя баща и ще си го получи. Това заяви от кулоарите на парламента Кирил Добрев, след изказване на Николай Денков, в което днес по-рано той заяви:

"Февруари 1997 година – на моите години, аз помня много добре какво беше тогава. Говореше се не само за граждански протести, говореше се за гражданска война. Тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Така че очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спрат с подкрепата на това правителство."

Добрев подчерта, че е неуместно да се правят сравнения между ситуацията сега и тази преди 30 години.

„Преди 30 години хората протестираха, защото заплатите бяха 5 долара, токът беше на режим и безработицата беше повече от 20%. Защото тогава, преди 30 години, имаше политици. С мъжество и характер. Тогава да седнат управляващи и опозиция и да си говорят не беше нещо ненормално. Тогава никой не си разказваше личните разговори и не си пускаше SMS-ите видимо. Защото ставаше въпрос за България. А днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те до вчера искаха да участват. И предлагаха министри и искаха постове. Просто няма да стане.“

Той апелира Николай Денков да излезе и категорично да се обърне към всички хора, които протестираха, и ясно да каже какво предстои.

"Служебен кабинет с Конституцията, която те скопиха. Или „вън зеления чорап, тук не е Москва“. Или „не на Европейския съюз, не на НАТО, не на еврото“. Честно и ясно трябва да излезе и да каже пред тези хора. Или просто Киро и Асен отново във властта. Какво точно искам?", заяви Добрев.

Що се отнася до БСП, той заяви, че чува гласа и на по-възрастните, на хората от поколението на неговия баща, и на по-младите, на които е помогнал да се реализират в политиката. Добрев обяви, че разговорът в БСП предстои.

Николай Добрев (бел. ред бащата на Кирил Добрев) играе важна роля по време на политическата криза в началото на 1997 г. На 8 януари парламентарната група на БСП му възлага да състави ново правителство и на 28 януари той официално получава мандат за това от президента Петър Стоянов, но след споразумение с опозицията на 4 февруари се отказва от него. По информация на Wikipedia с това той дава възможност за провеждане на предсрочни парламентарни избори и слага край на продължителните масови протести срещу управлението на социалистите. За много от редовите членове на БСП Добрев е виновен за това, че предава доброволно властта в ръцете на Съюза на демократичните сили и не позволява на партията да довърши мандата си.