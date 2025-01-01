До 30 млн. лева ще е размерът на държавната гаранция за кредити на студенти и докторанти през 2026 г., реши правителството. Целта на студентското кредитиране е разширяване на условията за достъп до виеше образование, като се дава възможност на граждани на Република България и от други държави, членки на Европейския съюз, граждани на държави от Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, да кандидатстват за банков кредит.

През следващата година обучаващите се в редовна форма 138 170 студенти и 2489 докторанти в 38 държавни висши училища и в 14 частни висши училища в страната ще имат възможност да се възползват от получаване на кредит.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с шест банки.