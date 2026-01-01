На 13 януари църквата възпомената мъчениците Ермил, Петър Анийски и Стратоник Сингидонски.



Зетят на Константин Велики (306-337 г.) император Ликиний (311-324 г.), който водел негова сестра, имал зъдължението да охранява долния Дунав от нашествия на варварите. Този необразован и развратен цар, който подписал Миланския едикт (313 г.) си останал потаен езичник. Подир кървавото му сблъскване с Константин през 314 г., което му струвало илирийските провинции, той открито продължил няколкогодишните жестоки гонения против християните. Още през 315 г. негови жертви станали мъчениците Ермил и Стратоник.



Когато се намирал на р. Дунав и узнал за славата на християнския дякон св. Ермил, той заповядал да го заловят, бил го жестоко с железни пръчки и го хвърлил в тъмница. Воинът Стратоник охранявал тъмницата. През нощта стражът видял как затворникът разговарял с един ангел. Тази гледка през тъмничното прозорче решила съдбата на Стратоник. Той повярвал в Христа и станал приятел на св. Ермил.



На другия ден отново принуждавали с нови изтезания дякон Ермил да принесе жертва на боговете. Като наблюдавал неустрашимото мъжество на своя нов и непреклонен във вярата си приятел, Стратоник не могъл да удържи сълзите си и те издали пред всички неговото обръщане. След като били жестоко измъчвани, двамата християни били удавени в реката. Телата им били намерени на 18 стадии от Сингидунум, днешния Белград.



Защо почитаме св. мъченик Ермил?



Свети мъченик Ермил е една от най-почитаните фигури в Православната църква, и то с право. Неговият живот и мъченическа смърт са пример за непоколебима вяра, смелост и преданост на Христос.



Непоколебима вяра: Ермил остава верен на Христос дори пред лицето на жестоки мъчения. Неговата вяра е била толкова силна, че е вдъхновила другите, включително и неговия пазач Стратоник, да приемат християнството.



Мъченичество: Като мъченик, Ермил се присъединява към редиците на безбройните християни, които са дали живота си за вярата. Неговата жертва е свидетелство за истинността на християнството.



Вдъхновение: Животът на Ермил ни вдъхновява да бъдем по-силни във вярата си, да не се страхуваме да я изповядваме и да следваме Христос. Неговата история ни напомня, че дори в най-трудните времена, вярата може да ни даде сили и да ни води към спасение.



Празнуване на празника му: На деня, посветен на свети Ермил, православните християни се събират в църква, за да се помолят и да отслужат специална служба в негова чест.



Икони: Изображенията на свети Ермил често се намират в православните храмове и домове. Тези икони служат като напомняне за неговия живот и мъченичество.



Молитви: Вярващите се молят на свети Ермил за помощ и застъпничество пред Бога.



Почитането на свети мъченик Ермил е не просто традиция, а израз на дълбока вяра и признателност за неговия пример. Неговата история ни напомня за вечните християнски ценности и ни вдъхновява да живеем според тях.



Защо почитаме Св. мъченик Стратотник?



Днес, освен, че почитаме св. мъченик Ермил, почитаме и Свети мъченик Стратоник. Той е една от най-почитаните личности в Православната църква, и то с право. Неговата история е тясно свързана с тази на свети мъченик Ермил и заедно те представляват ярки примери за вяра, смелост и преданост на Христос, дори пред лицето на смъртта.