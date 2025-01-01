България потвърди ангажимента си за насърчаване на отговорното и етично използване на изкуствения интелект, съобщиха от Министерството на външните работи. Това стана по време на открития дебат на Съвета за сигурност на ООН на тема „Изкуственият интелект и международният мир и сигурност“, проведен в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Министърът на външните работи Георг Георгиев взе участие в заседанието и представи българската позиция в дискусията.

„Появата на нови технологии, включително изкуствен интелект, автономни системи и мащабно събиране на данни, очерта нов път на развитие както в гражданската, така и във военната сфера. Това бързо развитие изисква постоянна адаптация и разширяване на международните правни стандарти“, заяви министър Георгиев в изказването си на форума.

Първият ни дипломат предупреди, че противници на международния правов ред инвестират сериозно в технологии за офанзивни цели, а дезинформационните кампании, захранвани от ИИ, застрашават демократичните ценности и обществения дебат. „Войната на Русия срещу Украйна демонстрира някои аспекти на прилагането на ИИ на бойното поле. В бъдеще можем да очакваме, че ИИ ще става все по-адаптивен и широко използван в конфликтни ситуации“, посочи той и призова за засилено сътрудничество с частния сектор и академичните среди за запазване на технологичното предимство.

Министър Георгиев подчерта още, че ИИ трябва да се развива и използва в съответствие с международното право – включително Устава на ООН, международното хуманитарно право и правата на човека. Той припомни, че България активно подкрепя международните инициативи за отговорна военна употреба на изкуствения интелект, включително приетия в Сеул „Blueprint for Action“ и политическата декларация за отговорна употреба на ИИ и автономия, както и ключовите резолюции на Общото събрание на ООН от 2024 г.

В заключение българският външен министър заяви, че в епоха на бърза технологична трансформация изкуственият интелект е едновременно възможност и риск. Той подчерта, че страната ни ще продължи да бъде активен участник в глобалния диалог за ИИ и да насърчава решения, които укрепват международния мир, гарантират сигурността и защитават човешкото достойнство. „Нашата амбиция е да изградим свят, в който технологиите служат на хората, в който иновациите се развиват отговорно, а изкуственият интелект се превръща в инструмент за стабилност и просперитет за бъдещите поколения“, подчерта Георгиев.