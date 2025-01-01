България отпразнува 117 години от обявяването на независимостта си. По традиция центърът на тържествата беше във Велико Търново, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд, заедно с министрите от кабинета на Александър Малинов, прочита Манифеста, с който бива провъзгласена Независимостта на България.

След тържествена литургия в храма „Св. 40 мъченици“, гостите на празника поднесоха цветя пред гроба на цар Калоян и се отправиха към крепостта „Царевец“. Там беше издигнато националното знаме, многолюдно шествие премина по улиците на Велико Търново по повод на празника. В честванията участва председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя беше начело на празнично шествие във Велико Търново. Председателят на Народното събрание прие почетния строй от курсанти на НВУ “Васил Левски“. С военен ритуал беше издигнато българското знаме, а в небето полетяха 117 бели, зелени и червени балони.

БТА

Само единни и обединени около национални приоритети можем да градим държавата, каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова в слово по повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. По-късно вечерта Наталия Киселова присъства на Тържествена заря-проверка във Велико Търново. „От всеки един български гражданин зависи както да помним нашата славна история и предци, с които се гордеем, така и да запазим стремежа им за свободна и независима България“, каза тя. Нужно е да търсим и пазим това, което ни обединява, а не да се демонстрира това, което ни разделя, добави Киселова.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов подчерта, че Независимостта е най-обединяващият ден, извор на гордостта, че сме българи и великотърновци и ден, в който честваме живата памет на героите ни, изпълнена с толкова много смелост, героизъм и достойнство.

Преди това имаше демонстрация на строеви хватки, изпълнени от възпитаниците на университета на площад „Цар Асен“ във Велико Търново. За пореден път пред гостите на празника беше прочетен Манифестът, с който във Велико Търново на 22 септември, 1908 година е провъзгласена Независимостта.

БТА

Сред присъстващите бяха заместник-председателите на Народното събрание Юлиана Матеева и Николета Кузманова, конституционният съдия Атанас Семов, представители на парламентарните групи, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, началникът на НВУ “Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков, заместник-ректорът на Великотърновския университет проф. Николай Кънев, представители на институции и общественици. Сред гостите бяха още генералният директор на БТА Кирил Вълчев и генералният директор на „Арменпрес” Нарине Назарян.

Хиляди наблюдаваха спектакъла „Царевград Търнов -Звук и светлина“ и празничните фойеверки.

По повод празника, президентът Румен Радев написа във Фейсбук: „Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост, който трябва да следваме и днес“. Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдещe, отбеляза държавният глава.

Независимостта не е подарък, а плод на постоянство и воля, който сме длъжни да отстояваме всеки ден, написа министър-председателят Росен Желязков в социалната мрежа.

Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност, отбеляза вицепремиерът и председател на „БСП – Обединена левица“ Атанас Зафиров в поздравление за празника.

В Деня на Независимостта Стефан Вълдобрев и „Обичайните заподозрени“ записаха нова песен в средновековната търновска църква „Св. св. Петър и Павел“. Това беше поредната историческа забележителност, чиято акустика беше използвана за да обогати звученето на предстоящия албум на музикантите.

Годишнината беше отбелязана и в други градове в страната.

БТА

В София честването на празника започна в 11:00 ч. пред паметника "Независимостта на България" на площад "Княз Александър I". Отбелязването се организира от Столичната община и е част от Календара на културните събития на София. Независимостта не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна и справедлива, каза кметът на София Васил Терзиев.

В Белоградчик венци и цвята бяха поднесени пред паметника на загиналите във войните.

В Благоевград на площад „Георги Измирлиев“ бяха положени цветя и венци пред Паметната плоча. В чест на празника стихотворението „България“ от Георги Джагаров рецитира Иван Аладжов, ученик от Осмо средно училище „Арсени Костенцев“. На площад „Георги Измирлиев“ ще се проведе ежегодната „Спортна панорама“, а по-късно имаше и табата маратон.

Във Варна празника се почете с военен ритуал и празничен молебен.

БТА

Във Видин се състоя тържествена церемония, с празничната програма, която започна с националния химн, изпълнен от Градския духов оркестър, и изпълнение на стихотворението „Татковина“ на Петко Рачов Славейков от първокласничката Сияна Михайлова.

Във Враца, Мездра и Козлодуй отбелязаха 117 години от обявяването на независимостта на България с празнична програма, поднасяне на венци и цветя, молебен и други прояви.

В Ловеч над 300 експоната от етнографското богатство на Регионалния исторически музей в Ловеч бяха показани в една от новите зали на културната институция. По случай Деня на независимостта за пръв път експозицията отвори врати за посетители.

В Монтана се проведе концерт на централния площад „Жеравица“, изнесен от народната певица Светла Дукатева, която представи песни от родопския край. На площада се извиха дълги кръшни хора, на които се хванаха много граждани и гости на града.

В Панагюрище празникът беше отбелязан с ритуал по издигане на националното знаме и празнично шествие.

В Перник се състоя възпоменателна церемония пред паметника на Кракра Пернишки.

В Плевен тържествен ритуал се състоя на площад „Стефан Стамболов“ с участието на военнослужещи от Плевенския гарнизон. Ритуалът започна с изпълнение на общинския хор.

В Пловдив се състоя историческа възстановка на събитията от 1908 г. на Комитет „Родолюбие“. Церемонията се състоя на пл. „22 септември“, където се намира Колоната на Независима България.

В Разград бяха положени венци и цветя пред Войнишкия паметник.

В Свищов с военен ритуал отбелязаха 117 години от обявяването на Независимостта на България.

В Сливен се състоя тържествена церемония на централния градски площад „Хаджи Димитър“.

В Стара Загора се състоя концерт на Общинския духов оркестър.

БТА

В Троян с възпоменателна церемония пред мемориален комплекс „Вила Ванна“ в почетоха празника.

Трявна отбеляза 22 септември с прочитане на манифеста за обявяване на независимостта и почетен салют.

Търговище отбеляза Деня на Независимостта с разходка в миналото на града и забавления в местността Парка.

В Хасково отпразнуваха деня с тържествен ритуал по поднасяне на венци и цветя пред Паметника на Незнайния войн.

В Шумен членове на организацията Родолюбив комитет „Кан Крум Страшний“ представиха пред сградата на Военния клуб жива картина, посветена на 117 години от обявяването на Независимостта на България.

В Ямбол отбелязаха годишнината с тържествена церемония в Музея на бойната слава.