Крайно влошени са отношенията между Русия и Европа. Влошаването на отношенията на Русия със САЩ трябва изключително да ни притеснява. Светът уверено върви към война. Много съм притеснен. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

В това време ние трябва да имаме силни и организирани служби. Напоследък има страшно много хибридни атаки, диверсионни групи, допълни Борисов.

Бойко Борисов каза, че ще препоръча депутатите от ГЕРБ да подкрепят законопроекта за назначаване на шефове на спецслужбите.

Месеци наред, понякога и повече, службите седят обезглавени, или част от тях, в зависимост от времето, в което Радев не е едноличен господар, каза той и настоя, че службите трябва да работят.

Борисов препоръча на президента да не се играе с правителството, „което е също толкова легитимно избрано като него“.

Лидерът на ГЕРБ припомни, че вчера Съветът на Европа официално затвори постмониторинговия диалог с България. Решението беше взето с гласуване в пленарната зала, където мнозинството от всички политически групи подкрепи специална резолюция за страната ни.

Както за Шенген, както за Еврозоната, така и за мониторинговия доклад - трябваше да дойде това правителство, за да падне и той, заяви Борисов.

Българската държава трябва да провери по каква работа е бил там и после да направи всичко необходимо, както за всеки български гражданин, отговори Борисов на въпрос относно българина, който е сред задържаните от флотилията за Газа, блокирана от израелския флот.