до училището си ислед ремонт на стойност. За проблема съобщиха от Гражданска инициатива "Княжевецъ“, посочва БНР

Те допълват, че огромните дупки около пешеходната пътека по ул. "Княжевска" (до ул. "Кореняците"), продължават да зеят повече от 3 месеца, въпреки десетките сигнали от граждани до районната администрация на "Витоша“.

За ремонта на тоалетните в 26 СУ "Йордан Йовков" родителите и децата са чакали десетилетия, каза Любомир Стефанов от Гражданска инициатива "Княжевецъ“.

"Виждате резултатът е покъртителен. В момента от пет етажа, на всеки етаж има тоалетни, на два от етажите не са завършени. А тези, които са завършени, изглеждат сякаш не са. Качеството е много ниско. Родителите алармираха много пъти какво се случва и че ще се стигне до тази ситуация. За съжаление, от районната администрация на "Витоша“ не реагираха“, обясни Стефанов.

"Бяхме на място с родителите, не можете да си представите за какво ниско ниво на ремонт става въпрос. Зад плочките има кухини, сифоните за водата са като фонтани, когато се натисне пръска навсякъде. Ръбохранителите са някаква екзотична дума. Говорим за потресаващо ниско ниво на ремонт“, посочи Любомир Стефанов.

Общинският съветник от "Спаси София" Борис Бонев съобщи, че възложител на ремонта е район "Витоша“.

"Ако един ремонт изглежда мърляв от самото си начало, вероятността като сложиш накрая боята да стане качествен е нула. Целият процес трябва да е изпипан от самото начало, за да може и крайният резултат да бъде добър. Сега ще видим какви проверки ще бъдат извършени и по какъв начин фирмата ще оправи това, което е построила. По мнение на хора, които разбират от строителство, по-скоро то е за цялостно преправяне. Не знам дали на фирмата ще й бъде платено. Не съм запознат с договора, тъй като той не е качен в системата за обществени поръчки“, обясни Бонев.

По думите му, проблем има и с пасивността на районната администрация. Затова тази вечер живеещите в квартала отново ще излязат на протест с искане за обезопасяване на част от бул. "Цар Борис III".

"Отново, както не е обезопасен пътя, когато създаваш предпоставки за бързо преминаване на пътя, ти рискуваш здравето и живота на децата, точно както го правиш в училището. Тази вечер се събираме на протест за тринадесети пореден път“, каза Любомир Стефанов.

Протестиращите ще се съберат в 18.00 ч., на бул. "Цар Борис III" и ул. "Люлински път".