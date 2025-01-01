В предаването „На Фокус” стартира нова поредица - MAD in Bg – „Луд в България”. В нея Мария Йотова ще ни среща с хора, които с упорство и немалко лудост успяват да променят към по-добро средата в България. В първия епизод разказваме за Павел Андреев - създателят на най-голямата платформа за набиране на дарения.

► 62 милиона лева, които са променили хиляди животи

„Имаме регистриран трафик, т.е. посетители в платформата, от абсолютно всяка държава. Имаме стартирани кампании от 110 страни”, разказва Павел.

До момента организацията е събрала 62 милиона лева, с които са финансирани хиляди каузи.

„Имаме различни дарители – някои отделят сериозни средства, други един лев. Най-вече ни помагат жени. Те са по-емоционални”, обяснява Андреев.

Мисията на покойния писател Иво Христов продължава: Парите от дарителската кампания за него отиват при други нуждаещи се

► От строителството до добротворството

Малцина знаят, че пътят на Павел Андреев започва в напълно различна посока.

„Завършил съм Университета по архитектура, строителство и геодезия. Попаднах в малка строителна компания. Имах възможността да се развия заедно с нея и да работя работа, която си мечтаех, когато бях студент”, спомня си той.

„Когато дълги години полагаш целенасочени усилия, стигаш до момента, в който не мислиш за битовите, за ежедневните разходи. И тогава изпитах желание да помагам на хора”, признава Павел.

Една мисъл никога не го напуска – въпросът за следата, която оставя след себе си. „Успоредно през цялото това време и към днешна дата, за мен много интересна е темата за това какво оставяме след себе си, когато нас ни няма”, казва Андреев.

Точно това усещане, преплетено с желанието да бъде полезен, го отвежда до идеята за създаване на дарителска платформа.

„Първата версия беше просто идея. Няколко мои приятели, които не сме в един град да можем дигитално да събираме пари”, споделя Павел.

Повече за инициативата - гледайте във видеото.