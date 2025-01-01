Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) обяви старта на приема на кандидатури за Годишните награди 2025. Участието е безплатно, а кандидатури се приемат до 17 октомври 2025 г. Победителите ще бъдат обявени на официална церемония през ноември, която ще бъде част от Глобалния форум на жените лидери 2025.

В партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), за четвърта поредна година СЖББ предоставя платформа за организациите и личностите, които със своите инициативи създават по-справедливи и устойчиви условия за развитие в бизнеса и обществото. Новото в тазгодишното издание на наградите са две специални категории: „Вдъхновяваща инициатива на гражданския сектор – НПО с принос към социалното приобщаване“ и „Вдъхновяваща комуникационна кампания за популяризиране на инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване“.

Като допълнителна възможност, всяка компания, подала своята заявка за участие в конкурсната процедура, ще получи един безплатен билет за Глобалния форум на жените лидери 2025, който ще се проведе под мотото „Бързо и яростно променящ се свят. Жените „зад волана“.

„В ЕИБ вярваме в ценностите на Европейския съюз за многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Ние подкрепяме и работим за среда, където всички можем да се радваме на правата си и да имаме същите шансове в живота като всички останали. Поздравявам СЖББ за изключителния принос в насърчаването на по-приобщаваща и справедлива бизнес среда. Очакваме с нетърпение кандидатурите за четвъртото издание на инициативата“, заяви Кириакос Какурис, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка.

„Годишните награди на СЖББ се превърнаха в символ на лидерство и отговорност. С тях отличаваме примери, които доказват, че многообразието и равнопоставеността са ключови фактори за успеха на всяка организация. Радостни сме, че тази година разширяваме обхвата с нови категории и предоставяме допълнителни възможности за участие и видимост на компаниите и инициативите, които оформят бъдещето на отговорния бизнес в България“, споделя Цветанка Минчева, председател на Управителния съвет на СЖББ и главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

КОИ СА КАТЕГОРИИТЕ ПРЕЗ 2025

Конкурсът присъжда награди в следните 4 категории, в които ще се приемат номинации:

1. Вдъхновяваща инициатива за многообразие, равнопоставеност и приобщаване на работното място

Категорията отличава компании и организации, които създават устойчива култура на многообразие и активно насърчават равните възможности и приобщаването на работното място. Търсят се програми и практики, които не просто съществуват на хартия, а имат реално измеримо въздействие върху средата и хората в нея – чрез промени в политиките, организационната култура и ежедневните бизнес практики.

2. Вдъхновяваща инициатива на гражданския сектор – НПО с принос към социалното приобщаване

В тази нова категория ще бъдат отличени неправителствени организации (НПО), които с дейността си допринасят за изграждането на по-справедливо, приобщаващо и солидарно общество в България. Наградата цели да подчертае усилията на гражданския сектор за постигане на устойчиви промени и за намаляване на социалната изолация на различни групи в обществото.

3. Вдъхновяваща инициатива за интеграция на младите хора и реализиране на потенциала им в България

Категорията отличава програми и инициативи, които помагат на младите хора в България да развият своя потенциал и да намерят своето точно място на пазара на труда. Целта е да бъдат показани успешни модели, които не само привличат, но и задържат младите таланти, като им дават възможност да се развиват и да допринасят за бъдещето на бизнеса и страната ни.

4. Вдъхновяваща комуникационна кампания за популяризиране на инициативи за многообразие, равнопоставеност и приобщаване

В тази нова категория ще бъдат отличени най-въздействащите комуникационни кампании – от корпоративния сектор, ПР и рекламни агенции, медии или граждански организации – които успешно популяризират ценностите на многообразие, равнопоставеност и приобщаване. Основната цел е да се откроят кампании, които създават обществен отзвук, променят нагласите и допринасят за положителна промяна в обществото и на работното място.

Една от всички участвали инициативи ще получи Отличителен знак на СЖББ за изключителни постижения за изграждане на многообразна и приобщаваща среда.

Цялата информация за конкурса, пълният текст на регламента, отделните формуляри за всяка категория и начин за кандидатстване са достъпни на сайта на наградите .

Крайният срок за кандидатстване е 17 октомври 2025 г.

Не пропускайте възможността да представите вашите успехи и да бъдете сред вдъхновяващите примери за промяна!

ЗА СЪВЕТА НА ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ:

Съветът на жените в бизнеса в България е сдружение, осъществяващо дейност в обществена полза, чиито основни цели са утвърждаване и популяризиране на добрите практики и програми за насърчаването на професионалното развитие на жените в малкия и среден бизнес и израстването им в мениджърски позиции, подкрепа на младите специалисти, за реализиране на потенциала им в България и развитие на проекти с цел утвърждаване на бизнеса и развитие на таланти в различни бизнес сфери. Със своите над 200 корпоративни и индивидуални членове сдружението обединява водещи мениджъри със солиден опит в областта на управлението и корпоративната култура, технологиите и образованието, които застават със своето име и експертиза зад инициативите на Съвета.