Специалистите по дигитален маркетинг, притежаващи умения в областта на изкуствения интелект, получават осезаемо предимство, изразяващо се в 70-90% подобрена ефективност и пазарна конкурентоспособност през 2025 г.

До 2030 г. се очаква уменията за работа с AI инструменти да бъдат сред най-бързо развиващите се и най-търсените в сферата на маркетинга, по данни от iCert Global .

Очакванията на пазара са маркетолозите да умеят да оптимизират стратеггите си с подходящи AI инструменти. Все повече компании търсят специалисти, които съчетават познанията си по дигитална реклама, съдържание и социални мрежи с умелото използване на модерни AI платформи, автоматизации и генеративни инструменти за постигане на по-висока ефективност.

Цялостната програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital подготвя специалисти именно за тази нова реалност. Структурирана около изискванията на пазара и с фокус върху практическите умения, тя предоставя интегрирано обучение, в което се съчетават основни и надграждащи знания по дигитален маркетинг с работа по реални проекти и използване на съвременни AI решения.

Дигиталният маркетинг се развива, а с него и изискванията към професионалистите

През последните години AI реалността променя маркетинга с темпове, които изискват непрекъсната адаптация. За да бъдат адекватни и успешни днес, специалистите по дигитален маркетинг е нужно:

да умеят бързо да генерират идеи , съдържание и концепции с помощта на AI;

, съдържание и концепции с помощта на AI; да прилагат автоматизирани работни процеси в кампании, анализи и комуникация с клиентите;

в кампании, анализи и комуникация с клиентите; да създават маркетинг стратегии, в които AI не е просто допълнение, а активен инструмент;

а активен инструмент; да могат да анализират и интерпретират резултатите, генерирани от AI платформи , така че решенията им да са базирани на точни и смислени данни, а не на предположения;

, така че решенията им да са базирани на точни и смислени данни, а не на предположения; да разбират етичните и комуникационни измерения на използването на изкуствен интелект, особено при създаване на съдържание и работа с клиентски данни;

на използването на изкуствен интелект, особено при създаване на съдържание и работа с клиентски данни; да поддържат гъвкаво мислене и способност за учене през целия професионален път, тъй като инструментите, платформите и алгоритмите се развиват буквално всеки месец.

Какви са уменията, които се търсят в маркетинга през 2025 и след това?

Темповете, с които се развиват AI платформите и технологиите, променят представата за това какво означава да си успешен специалист в маркетинга. Все по-често компаниите търсят професионалисти, които умеят да комбинират креативност с аналитично мислене и технологична адаптивност.



За да бъдат конкурентни и ефективни, маркетолозите трябва да развиват комплексен набор от умения, който обединява стратегическото планиране и практическата работа с модерни AI инструменти. Това означава умения в няколко посоки:

Създаване и управление на съдържание чрез AI платформи. Генеративните инструменти като ChatGPT, Claude, Gemini и други вече се използват за изготвяне на рекламни текстове, блог публикации, скриптове за видеa и дори SEO анализи. Специалистите трябва да умеят да ги управляват ефективно, без да губят човешкия контекст.

Генеративните инструменти като ChatGPT, Claude, Gemini и други вече се използват за изготвяне на рекламни текстове, блог публикации, скриптове за видеa и дори SEO анализи. Специалистите трябва да умеят да ги управляват ефективно, без да губят човешкия контекст. Анализ на данни и поведение с помощта на автоматизация и AI. Съвременният маркетинг се базира на данни. За да се създават кампании, носещи реални резултати, специалистите трябва да извличат, обработват и интерпретират данни чрез платформи, които използват машинно обучение и AI.

Съвременният маркетинг се базира на данни. За да се създават кампании, носещи реални резултати, специалистите трябва да извличат, обработват и интерпретират данни чрез платформи, които използват машинно обучение и AI. Интегриране на AI в рекламни стратегии и потребителско изживяване.

Ролята на AI не се ограничава до етапа на създаване на рекламите или друг тип съдържание. Изкуственият интелект може да е полезен и при персонализация на кампании, автоматично A/B тестване, чатботи и клиентско обслужване. Това прави специалистите по маркетинг още по-ключови в бизнес процесите.

Изкуственият интелект може да е полезен и при персонализация на кампании, автоматично A/B тестване, чатботи и клиентско обслужване. Това прави специалистите по маркетинг още по-ключови в бизнес процесите. Оптимизация на маркетинг процеси и бюджети чрез автоматизирани системи. Все по-често AI се използва за планиране на бюджети, прогнозиране на резултати и автоматично разпределение на ресурси. Умението да се прилагат тези технологии спестява време и повишава ефективността на кампаниите.

Все по-често AI се използва за планиране на бюджети, прогнозиране на резултати и автоматично разпределение на ресурси. Умението да се прилагат тези технологии спестява време и повишава ефективността на кампаниите. Креативност, подпомагана от данни и алгоритми. Новото поколение маркетолози трябва да умее да използва AI не само за автоматизация, но и като инструмент за вдъхновение - за откриване на тенденции, теми и креативни посоки, които да правят съдържанието по-въздействащо и актуално.

Когато дигиталният маркетинг и AI вървят заедно, резултатите са в пъти по-силни

Светът на маркетинга вече не дели специалистите на „технически“ и „креативни“. Успешният дигитален професионалист през 2025 умее да планира, създава, анализира и автоматизира. А за всичко това изкуственият интелект е съществена част от работния процес.

Цялостната програма на SoftUni Digital е обогатена с най-актуалните AI практики с най-актуалните AI практики и предлага именно такъв подход - обучение, което развива пълния профил на съвременния маркетинг специалист, подготвен за реални проекти, бизнес среда и е конкурентоспособен.

За всеки, който иска да бъде актуален, ефективен и търсен – това е подходящият момент да се включи в програмата и да овладее нужните умения, които ще оформят маркетинга на бъдещето.











