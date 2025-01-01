Най-важното, което трябва да знаят хората, е, че с влизане в сила на еврото от 1 януари 2026 г. няма да им се намалят нито осигурителните плащания, нито пенсиите, каза за БТА Лиляна Самоковска, държавен експерт към Националния осигурителен институт (НОИ). От институцията днес се срещнаха с жители на община Петрич в рамките на информационна кампания по въпросите за превалутирането под наслов „Пенсиите в евро“. Инициативата се провежда паралелно с изнесени приемни на омбудсмана на Република България.

Лиляна Самоковска уточни, че от 1 януари осигурителните плащания и пенсиите ще бъдат превалутирани автоматично, като курсът, по който ще бъде извършено това, е фиксираният досега. Този курс ще се прилага в пълния си фиксиран курс с петте цифри след десетичната запетая, като много важно е, че превалутирането ще се извърши със закръгляване по особен начин, добави експертът. Тя поясни, че когато третата цифра след десетичната запетая е по-голяма от нула, втората цифра след десетичната запетая се увеличава с една десета. Това е в интерес на гражданите и касае осигурителните плащания и пенсиите, добави Самоковска.

Тя информира още, че не е необходимо хората да посещават териториалните поделения на НОИ, за да заявяват превалутиране на плащанията или на пенсиите. Това ще стане автоматично от 1 януари 2026 г. Не е нужно да се представят и нови платежни сметки. Те ще бъдат необходими само ако лицето сменя банковата си сметка. Всички левови сметки ще преминат в еврови, като номера на банковата сметка ще се запази.

Отделно от съвместната кампания с омбудсмана, НОИ провежда и собствена кампания. Посещават се различни услуги за възрастни хора, където се разпространява синтезирана базова информация за начина на превалутиране, информираха още от НОИ. Кампанията е започнала през август, като досега са посетени над 150 услуги за възрастни хора в цялата страна, каза Георги Терзийски, началник-отдел "Връзки с обществеността" към НОИ, който също присъства на информационното събитие. Важно е хората да са информирани, че във връзка с превалутирането служители на НОИ няма да изискват информация по телефон, чрез интернет или да посещават домове. В случай, че лице се представи за служител на Националния осигурителен институт и изиска данни или друга информация, гражданите трябва да подадат сигнал до най-близкото териториално поделение на НОИ или до Комисията за защита на потребителите, добавиха от НОИ.