Индийските лекари Д-р Саид Мохамед Али и д-р Алан Джоунсвече отново ще практикуват в пернишката Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“, след като бяха депортирани в началото на годината заради документални неуредици, съобщи пред журналисти директорът на лечебното заведение Явор Дренски, цитиран от кореспондента на БТА Мая Костадинова.

Заради липса на работна виза: Индийските лекари от болницата в Перник трябва да напуснат България

„Овладени са нещата с помощта на индийските лекари. Голяма част от акушерките се върнаха в болницата, защото това беше проблем преди няколко месеца. Можем да кажем, че засега балансираме нещата“, каза той.

Освен индийските лекари, в неврологията работят медици от Судан и Сумалия. Те са с български дипломи и говорят отличен български език.

В график и на помощ на пернишкото Акушеро-гинекологично отделение продължават да идват акушерки от Кюстендил, потвърди д-р Дренски. Около 20 са специализантите, които в момента практикуват в болницата. Те са в почти всяка специалност, в която е акредитирано лечебното заведение.

Кадровия проблем в болницата не е толкова тежък, но дълго време ще бъде на дневен ред, коментира директорът. Според него е необходимо да се създадат условия за младите специалисти в болницата, както и да се привлекат утвърдени имена, които да обучават младите си колеги.

Д-р Дренски подчерта, че ще работи за създаването на комфортни условия за пациентите, както и за работа на лекарите и съответната добра апаратура, за да може медицинските специалисти да прилагат своите знания и опит, а болницата да предлага широк брой медицински услуги с необходимото качество.

Относно ремонта на спешно отделение директорът поясни, че има уверението от Министерството на здравеопазването, че до края на ноември ще бъде задействана обществената поръчка.