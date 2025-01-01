Продажбата на активи на руската нефтодобивна компания "Лукойл" в България да става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), прие на първо четене парламентът.

Промените в Закона за насърчаване на инвестициите, внесени от депутати от ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“ (ИТН), бяха одобрени със 114 гласа „за“, 83 „против“ и два „въздържал се“.

Законопроектът предвижда ДАНС да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди извършване на разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай" ООД, както и с дружествени права, дялове или акции в други юридически лица в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на Република България или на територията на трета държава собственост на „Лукойл“ ОАО, Русия или свързани с него лица, както и преди извършване на разпоредителни сделки с недвижимо имущество, както и с движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на дружествата, както и с движимо или недвижимо имущество, могат да се извършват само след решение на Министерския съвет (МС) при наличието на положително становище на ДАНС, а сделките, извършени без решение на МС, са нищожни, предвиждат измененията.

Депутатите решиха срокът за предложения между първо и второ четене на промените да бъде съкратен на три дни.