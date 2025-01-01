Обезпечаването на сигурността във всичките ѝ измерения е от ключово значение за успешния преход към еврото, като държавните институции и социалните партньори осъзнават отговорността, която носят в този исторически момент за България - това каза председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев по време на форум "Обезпечаване на сигурността на прехода към еврозоната", който се провежда в столичния хотел "София Балкан Палас". Събитието е организирано съвместно от АИКБ и Министерството на вътрешните работи (МВР).

По думите на Радев темата на днешния форум засяга обезпечаването на сигурността в процеса на преход към еврото. "Днешната дискусия, организирана в партньорство с Министерството на вътрешните работи, е знак, че българските институции, социалните партньори са наясно с отговорността, която носят в този без съмнение исторически момент и че пътят към въвеждане на еврото трябва да бъде преминат сигурно, прозрачно и справедливо", каза той.

Радев посочи, че дискусията е част от целенасочените усилия за осигуряване на висока степен на координация, прозрачност и обществено доверие в подготовката за въвеждане на единната европейска валута. "В този контекст темата за сигурността във всичките й измерения - икономическа, обществена, институционална, информационна, е от ключово значение", каза той.

Според него присъединяването към еврозоната не е само икономическа мярка, а и дългосрочен стратегически избор, който следва логиката на цялостната ни европейска интеграция. "Членството в еврозоната е най-логичното продължение на участието ни в Европейския съюз, в Банковия съюз и в механизма ERM II", каза той.

Румен Радев представи резултатите от проучване сред членовете на АИКБ относно нагласите за присъединяване на България в еврозоната. Близо 80 на сто от анкетираните бизнеси изразяват категорично положителни нагласи, над 50 на сто очакват незабавни позитивни ефекти, а 40 на сто не очакват промени, тъй като отдавна работят в евро.

Председателят на АИКБ изброи ползите от въвеждането на еврото, сред които премахване на валутния риск, намаляването на разходите по валутни обменни операции, по-голяма прозрачност на цените в рамките на ЕС, което в крайна сметка ще насърчи конкуренцията, по-ниски лихвени проценти и по-сериозен достъп до финансив ресурс, повишаване на кредитния рейтинг на страната, стабилност на финансовата система и по-лесна интеграция в европейските вериги на стойността, особено в индустрии като автомобилостроене, машиностроене, електроника, ИКТ.

По думите на Радев присъединяването към еврозоната ще осигури и подкрепа за домакинствата под формата на стабилност на цените и дългосрочна защита от валутни и инфлационни шокове.

"Пътят към еврото няма как да е лишен от предизвикателства. За успешното му преминаване са нужни висока степен на подготовка, но и социална отговорност и доверие", каза Румен Радев.

"Особено внимание следва да се обърне на защитата на интересите на гражданите. Нужно е да се гарантира, че въвеждането на еврото няма да бъде използвано като повод за необосновано повишаване на цени, но и за измами или за нарушаване на потребителски права. В тази връзка ролята на МВР е ключова както в осигуряване на обществен ред и сигурност, така и в превенция на финансови кибер престъпления, които могат да съпътстват този чувствителен преход", каза той.

По думите му дискусията, организирана съвместно от АИКБ и МВР, е показателна за междусекторния подход, който е задъжителен в първите месеци на прехода. "Този период изисква не само техническа готовност, но и реални действени гаранции за защита правата на гражданите, прозрачно прилагане на мерките срещу евентуални злоупотреби, гарантиране на общественото спокойствие и сигурност и създаване на среда на предвидимост и доверие за бизнеса", посочи Радев.

Председателят на АИКБ каза, че от организацията са наясно, че МВР вече работи по конкретен план от действия, насочени към противодействие на рискове, включително опити за спекулации, измами или дестабилизиращи практики в преходния период. Той отбеляза, че в ход са и инфрмационни кампании на територията на страната, организирани от МВР, Министерството на финансите, Комисията за защита на конкуренцията, Икономическия и социален съвет, както и засилен цялостен институционален контрол и механизми за сигнализиране и реакция при нарушения.

"Ние от АИКБ сме убедени, че в основаната на успешния преход стои активното участие на всички заинтересовани страни – държавни институции, работодателски, синдикални организации, местна власт, потребителски структури, академична общност, медии", каза Румен Радев. Той подчерта, че АИКБ приветства действията на институции по разработване на планове, включително контролни механизми, наблюдение на пазара, обучение на администрацията и гражданите и комуникационни кампании.

"АИКБ е готова да съдейства активно в този процес както с експертен капацитет, така и с подкрепа за достигане на всички тези послания до реалния сектор", каза той.

Представители на Министерството на вътрешните работи представиха мерки за сигурност и защита от измами при приемане на еврото в България. В рамките на националния план за въвеждане на еврото в България МВР е изготвило план за рисковете и сигурността на обществения ред при въвеждането на валутата. Той вече се изпълнява. Включва дейности, мерки и мероприятия за защита на хората от измами, каза по време на форума Филип Попов, зам.-министър на вътрешните работи.

Той уточни, че засилено полицейско присъствие ще има дори и в малките населени места, около клоновете на Български пощи, където ще могат да се обменят левове в евро. Сигурността на този преход е обща отговорност – на институциите, бизнеса и гражданите. С координация, прозрачност и доверие ще постигнем плавен и успешен преход към новата валута, заяви Попов.

През последните месеци, след обявяването на присъединяването ни към еврозоната, се наблюдават изключително завишаване на случаите за измама чрез чат приложения. Това става както при физически, така и при юридически лица. Насочили сме всички усилия към този тип престъпления, увери Владислав Донев, началник-сектор „Незаконна пропаганда и интернет платформи“, дирекция „Киберсигурност“ към Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДНП).

За миналата година 100-левовите банкноти са били най-често фалшифицирани, открити са 969 броя. Откритите фалшиви банкноти с номинал 50 лв. са 334, а с номинал 20 лв. – 314, каза в презентацията си Виктор Стоименов, началник-сектор „Фалшификация“, отдел „Трансгранична организирана престъпност“ към ГДБОП. Той посочи, че системата на ГДБОП лесно засича неистинските банкноти.

Най-рисковият период ще бъдат първите месеци, докато не всички познават добре валутата. Една определена група хора ще бъдат уязвими и измамници ще се опитат да се възползват от тях, предупреди главен инспектор Ивелина Трошанова, началник-сектор „Противодействие на престъпления срещу финансово-кредитната система и компютърни престъпления“ към Главна дирекция „Национална Полиция“ (ГДНП). Според нея това не би се случило, ако сме добре информирани и спазваме доста ясни и прости правила. Тя допълни, че основните рискове и схеми са с фалшиви евробанкноти и обменни бюра, фишинг имейли и SMS съобщения, телефонни измами и фалшиви платформи за обмяна на валута.

Измамниците създават чувство на доверие, страх или неотложност. Те биха се представили като служители на някоя институция. Биха звучали убедителни и сигурни в това, което говорят, като създадат чувството, че те реално са тези, за които се представят. Съобщенията, които ще изпращат, ще имат дори и логата и отличителните символи на институция или банка, предупреди Трошанова. Тя припомни, че всички средства в банковите ни сметки ще се превалутират автоматично и няма нужда гражданите да правят каквото и да било.

Анелия Ангелова-Тодорова, началник-сектор „Изпиране на пари“ към ГДБОП, предупреди, че секторите на недвижимите имоти, консултантските и посреднически услуги и хазaрта също предполагат много измами след приемането на еврото. Първите няколко месеца да се подходи към самите клиенти, които ще се появят за първи път, прикани тя.