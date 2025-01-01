“Днес софиянци можем да се поздравим с една добра новина - билетите за градския ни транспорт ще влязат и в телефоните ни” заяви Гергин Борисов, общински съветник от “Спаси София” и член на комисията по дигитализация.

Днес Общинският съвет прие предложената от него и Борис Бонев реформа, която предвижда създаването на мобилно приложение за градски транспорт, през което да могат да се закупуват билети, да се подновяват месечни и годишни карти и най-важното - приложението ще позволи на пътниците да добавят своите билети и карти директно в дигиталните си портфейли – като Apple Wallet и Google Wallet. Така при проверка няма да е нужно да се показва хартиен билет или пластика – достатъчно ще е едно сканиране с телефона или часовника.

“Това е още една крачка към модернизацията на градския транспорт и удобството, което софиянци отдавна заслужават. Освен че спестява време и хартия, дигиталният портфейл премахва и риска да забравиш или изгубиш картата си. Всичко е на едно място – в телефона, който така или иначе винаги е под ръка. С тази промяна ще станат възможни и функции за подновяване на абонамента и известия при изтичане, без да се налага да се редим на опашки”, каза Гергин Борисов.

“Тази промяна е резултат от над година работа. Освен дигитализацията на билетите, реформата включва и изменение на цените на билетите в евро, за да може от 1 януари софиянци да плащат закръглени надолу цени”, допълни Борисов. Според предложението на Бонев и Борисов билетчето 30+ става 80 евростотинки, месечната карта - 25 евро, а годишната карта за всички линии - 185 евро. От материалите към доклада стана ясно, че “Спаси София” предлагат средното намаление в цените на билетите и картите да бъде около 2% - до най-близката кръгла стойност.

Създава се и добавка за нощния транспорт към картите, които не важат в него. Такава е младежката карта, например, обясни Борисов. Промените в цените влизат в сила от 1 януари, за да може гражданите да свикват с една смяна на цените, не с две.

“Нека не се лъжем - регулаторите в тази държава не функционират и въвеждането на еврото ще бъде повод за повишения в цените в много сектори на икономиката, затова за “Спаси София” е важно общините да не участват в подобна спекула. Увеличение в цените на социално значимите услуги е недопустимо”, заяви Борисов.