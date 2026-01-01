При специализирана полицейска операция на 9 февруари във Враца е разкрит автосервиз, в който са открити и иззети множество части от моторни превозни средства, обявени за издирване от държави членки на Европейския съюз.

Претърсването е извършено в рамките на разследване по досъдебно производство в автосервиз, стопанисван от 44-годишен мъж. На място разследващите са установили 12 двигателя за моторни превозни средства, демонтирани от различни марки автомобили, обявени за издирване в страни от ЕС.

Иззети са още два двигателя със заличени идентификационни номера, две скоростни кутии и две шасита за леки автомобили, също със заличени номера и с произход от противозаконно отнети автомобили. В обекта са намерени и множество регистрационни документи за моторни превозни средства, както и други веществени доказателства, приобщени към материалите по делото.

Собственикът на автосервиза е задържан в Районното управление на полицията във Враца. Процесуално-следствените действия по случая продължават, като се изяснява пълният обхват на престъпната дейност и евентуалната ѝ връзка с международни канали за трафик на крадени автомобили и авточасти.