Източиха голямо количество гориво от камион във Видинско, съобщиха от полицията.

На 15 януари е подаден сигнал за кражба на гориво от турския камион в центъра на село Медовница.

Неизвестни източиха 530 л дизел от турски камион край Белоградчик

Установен е товарен автомобил с прикачено полуремарке и 60-годишен шофьор. Той е заявил, че докато вечерял в кабината, е чул тропот откъм резервоарите на камиона.

Слизайки, видял мъже, които с маркучи източвали гориво. Единият от тях е замерил с камък и го ударил по главата.

Водачът е прегледан. От резервоарите на камиона и ремаркето са били източени около 700 литра гориво.

По случая се води разследване.