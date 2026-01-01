Източиха голямо количество гориво от камион във Видинско, съобщиха от полицията.
На 15 януари е подаден сигнал за кражба на гориво от турския камион в центъра на село Медовница.
Установен е товарен автомобил с прикачено полуремарке и 60-годишен шофьор. Той е заявил, че докато вечерял в кабината, е чул тропот откъм резервоарите на камиона.
Слизайки, видял мъже, които с маркучи източвали гориво. Единият от тях е замерил с камък и го ударил по главата.
Водачът е прегледан. От резервоарите на камиона и ремаркето са били източени около 700 литра гориво.
По случая се води разследване.