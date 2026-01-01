Жители на Сухиндол протестираха срещу изграждането на фотоволтаичен парк на площ близо 10 хиляди декара. Протестът се състоя днес пред сградата на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), където заседава екологичният експертен съвет по инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк на територията на община Сухиндол.

Срещу инвестицията са събрани 641 подписа, които заедно с множество отрицателни становища на граждани и организации са внесени в РИОСВ. Според Иван Карагьозов, председател на инициативния комитет срещу изграждането на фотоволтаичния парк, това ще бъде едно огромно огледало, което ще унищожи флората и фауната в региона. Намеренията са паркът да се изгради на един километър от Сухиндол и съседното село Коевци.

Площта на този парк ще обхване над 10 процента от общата площ на земеделските земи в община Сухиндол, посочиха протестиращите. Археологът Калин Чакъров, който е член на Експертния съвет, каза, че през пролетта на миналата година е направено теренно проучване върху площ от близо един квадратен километър, по инициатива на инвеститорите и според изискванията на Закона за културното наследство. Регистрирани са над 60 археологически обекта, инвеститорът е приел част от тях да бъдат изключени от инвестиционното намерение и няма да бъдат засегнати от него. В тази връзка възложителят е изпълнил ангажимента си по отношение на културното наследство.

С отрицателно мнение по отношение на доклада за екологичното въздействие е хидробиологът Пенчо Пандъков, член на сдружение „Балканика“. Той подчерта, че има официално становище от Националния природонаучен музей към БАН, с отрицателно становище. Това означава, че трябва да бъде даден срок докладът да бъде приведен с изискванията, тъй като това са природни територии с голяма степен на биологично разнообразие. Отрицателни становища има и от независими орнитолози, според които инвестицията ще промени местообитанията както на гнездящи по земята птици като чучулигите и ще доведе до загуба на ловни територии за хищните птици. Сред тях са белоопашатият мишелов и различни видове орли, както и световно защитеният царски орел.

Представителите на инвеститора също участват в заседанието на съвета, те отказаха коментар пред медиите. Това е пореден протест срещу инвестиционното намерение от страна на жителите на Сухиндол. Първият беше през май миналата година.

Очаква се становището на Експертния съвет, след което протестиращите ще излязат с позиция какви ще бъдат следващите им действия.