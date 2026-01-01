Водач, употребил коктейл от наркотични вещества установиха служители на Пътна полиция във Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР в старата столица.

Във вторник, около 18:00 ч. в областния град е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 24-годишен местен жител. При проверката на водача за употреба на наркотични вещества, апаратът е отчел положителна реакция на кокаин, канабис, амфетамин и метамфетамин. Шофьорът е дал кръвна проба за химичен анализ. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и е образувана преписка.

БТА припомня, че преди дни беше съобщено за разбита мрежа за търговия с наркотици в Горна Оряховица и Лясковец. През декември миналата година полицейски служители иззеха наркотични вещества във Велико Търново, Павликени, Елена, Полски Тръмбеш и Стражица.