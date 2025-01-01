Делфинариумът във Варна подарява безплатен билет на децата по случай първия учебен ден - „На училище с делфините“.

На 14 септември - неделя Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър ще зарадват безплатно всички малчугани до 12 г. за тяхното незабравимо делфинско шоу.

Радост за малки и големи: „Делфинариум Варна“ кани гости и жители на града на незабравимо приключение

Представленията ще бъдат три - в 10:30, 12:00 и в 15:30 часа, като ще бъдат обогатени с богата анимационна програма.

Делфините изпълняват скокове на височина, двойно салто, троен аксел. Част от представлението е спасяване на човек във водата.

Те също така пеят и танцуват - рокендрол и валс. Част от шоуто е и тяхната игра на футбол с публиката. Пригответе се за незабравимо приключение сред най-обичаните морски артисти.

Делфинариумът ще има още "Празник с делфините" с три представления дневно, които ще радват всички гости на морската столица в почивните дни - 6,7 и 8 септември.

Делфинариумът във Варна открива летния сезон

Ако търсите идея за изненада за децата в района на Варна или искате да се потопите в магията на делфините, това е вашето място. Представленията ще бъдат в 10:30, 12:00 и 15:30 часа.