"Делфинариум Варна" кани всички гости и жители на града на "Празник с делфините" с три представления дневно, които ще радват всички гости на морската столица в почивните дни – 6,7 и 8 септември 2025 г.

Ако търсите идея за изненада за децата в района на Варна или искате да се потопите в магията на делфините, това е вашето място!

Представленията ще бъдат в 10:30, 12:00 и 15:30 ч. Звездите на сцената са делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър, които ще ви впечатлят с акробатични номера — от високи скокове и двойни салта до тройни аксели. Делфините "играят" футбол с публиката, а в специален номер демонстрират как биха спасили човек във вода.

"Делфинариум Варна" е перфектната дестинация, ако търсите забавление за децата. Това е туристическа дестинация номер 1 за българите, както и за хилядите гости още от Румъния, Германия, Чехия, Полша и др. страни, пишат от Делфинариума.