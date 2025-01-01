Седем автомобила са пострадали при катастрофа на кръстовището между улиците „Христо Ботев“ и „Св. Отец Паисий“ в Стара Загора на 24 ноември вечерта. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Сигналът за инцидента е получен в 18:45 часа. По първоначална информация един човек е пострадал и е бил откаран за преглед в лечебно заведение, след което е освободен за домашно лечение.

От полицията уточняват, че при произшествието са нанесени материални щети, като част от автомобилите са били паркирани.