Новите инвеститори на Българската фондова борса (БФБ) се увеличиха с 30 на сто на годишна база през първия месец от присъединяването на България към еврозоната, съобщават от борсата.

През януари 90 процента от инвеститорите на БФБ са местни физически лица, на които се дължи около 80 процента от оборота на борсата. В същото време интересът на чуждестранните инвеститори също се увеличава, като през януари новите чуждестранни участници на пазара нарастват с 64 на сто спрямо същия период на миналата година.

От БФБ посочват, че 2026 година е стартирала със силен инвеститорски интерес. Основният индекс SOFIX отчете двуцифрен ръст от над 14 на сто още в първите пет търговски сесии след присъединяването на страната към еврозоната, като нарасна от 1156,43 до 1323,06 пункта. Оборотът паралелно регистрира значително увеличение от почти 184 на сто.

Месец януари завърши с оборот от над 45 млн. евро и ръст от 2,6 пъти спрямо 2025 г., като първият пълен месец в новата валутна среда донесе оживление на пазара. Броят сделки нарасна до 16 442, или 2,8 пъти увеличение на годишна база. Бързата преоценка на повечето сини чипове засили интереса на инвеститорите и доведе до поредица от силни търговски сесии през първата половина на месеца. След средата на месеца активността се нормализира, запазвайки ниво над средното в сравнение с началото на 2025 година, пише в съобщението.

Финансовото министерство ще предложи за продажба 10-годишни ДЦК за 150 млн. евро

"Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси – технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около еврозоната. Истинската задача пред нас е да превърнем този първоначален импулс в устойчива тенденция“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ, цитиран от пресцентъра на борсата.

Основният индекс на БФБ SOFIX нарасна с почти 19 на сто през януари, в резултат на което се нареди сред най-добре представящите се индекси в света за месеца. Ръстът беше подкрепен от компании, водени основно от банковия, технологичния и холдинговия сектор – сегменти, чувствителни към намаления валутен риск и по-ниските рискови премии.

Сравнението с Хърватия показва, че ефектът от въвеждането на еврото се проявява постепенно. Докато в Хърватия активността се засилва по-осезаемо едва след първата година, България стартира с по-силен начален импулс, добавят от БФБ.