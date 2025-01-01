Пътнически влак дерайлира тази сутрин на около 300-400 метра след село Калитиново в посока Стара Загора, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е получен в 09:16 часа. По първоначална информация от релсите е излязъл само първият вагон. Композицията не се е обърнала.

БГНЕС

Влакът се е движил от Бургас към София. Няма данни за пострадали.

От БДЖ съобщиха, че пътниците са изчакали на място, докато се намери вариант за алтернативното им извозване, тъй като движението на влакове в отсечката между село Калитиново и Стара Загора е временно преустановено. По-късно стана ясно, че пътниците се извозват с автобуси.

Във влака са пътували 81 пътници. От мястото на инцидента до жп гара Калитиново пътниците са превозени с микробуси. На гара Калитиново са осигурени два автобуса, които вече превозват пътниците към гара Пловдив. Оттам те ще продължат за София с влак по направлението. Ще бъде осигурена връзка с влак № 1622 от Пловдив, който заминава в 13:25 часа, съобщиха от БДЖ.

На всички пътници е раздадена вода. На място са екипи на железопътния превозвач и на НКЖИ, които оказват съдействие и предоставят информация, посочиха също от БДЖ.

От Министерството на транспорта съобщиха, че на място са изпратени аварийни екипи, които да възстановят движението и да осигурят безопасността.

Движението на пътническите влакове в участъка Стара Загора – Калитиново се осъществяваше с намалена скорост само по единия път, откъдето бе осигурена пропускателна способност. В 14:23 ч. дерайлиралият вагон бе изтеглен, а в 15:30 ч. движението на влаковете в междугарието - напълно възстановено.

Пред БТА Младен Кирилов, който е пътувал във влака, разказа, че е станал свидетел „как локомотивът се е откъснал", влакът след него се е влачил и се е вдигнал прахоляк. Той обясни, че благодарение на това, че е бивш пожарникар, е запазил самообладание и се е хванал за дръжката. „Всичко е наред, хората реагираха бързо и няма пострадали“, каза Кирилов.

Причините за инцидента ще бъдат установени от компетентните органи, а инспектори от Районната железопътна инспекция в Пловдив също пътуват към гара Калитиново, добавят от министерството.