Младши инспекторите Ивайло Пенев и Алекс Станиславов бяха тържествено отличени за проявена смелост и професионализъм по време на пожара в автобусен гараж, възникнал през миналата седмица.

Пред ръководния състав на дирекцията директорът на ОДМВР–София ст. комисар Тихомир Ценов поздрави двамата служители за техните бързи, адекватни и самоотвержени действия.

„Гордея се със служители като вас. Вие сте пример за достойнство и мъжество!“, заяви ст. комисар Ценов, като им пожела здраве и силен дух. В знак на признателност той им връчи грамоти за проявената смелост в критичната ситуация.

От кадрите на бодикамерите на полицаите се вижда как двамата без колебание се хвърлят към пламъците, рискувайки собствената си безопасност, за да спасят множество автобуси и да предотвратят значителни материални щети.

За изключителния им професионализъм и отдаденост Ивайло Пенев и Алекс Станиславов са наградени и с индивидуални парични поощрения от директора на ОДМВР–София.

Героичната им намеса е поредният пример за високия морал и готовността на служителите на МВР да защитават живота и имуществото на гражданите дори в най-трудните ситуации.