\u0422\u0438\u0440 \u0441\u0435 \u0435 \u043e\u0431\u044a\u0440\u043d\u0430\u043b \u043f\u044a\u0442\u044f \u041c\u0435\u0437\u0434\u0440\u0430- \u0411\u043e\u0442\u0435\u0432\u0433\u0440\u0430\u0434, \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0437\u043a\u043b\u043e\u043d\u0430 \u0437\u0430 \u041b\u044e\u0442\u0438 \u0434\u043e\u043b.\r\n\r\n\n \n \n \n \n \n \n \u0411\u0422\u0410\n \n \n \n\r\n\r\n\u0414\u0432\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435\u0442\u043e \u0441\u0435 \u0440\u0435\u0433\u0443\u043b\u0438\u0440\u0430 \u043e\u0442 "\u041f\u044a\u0442\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u044f".\u00a0\r\n\r\n\n \n \n \n \n \n \n \u0411\u0422\u0410\n \n \n \n\r\n \n \n window.teads_analytics = window.teads_analytics || {};\n window.teads_analytics.analytics_tag_id = "PUB_26730";\n window.teads_analytics.share = window.teads_analytics.share || function() {\n ;(window.teads_analytics.shared_data = window.teads_analytics.shared_data || []).push(arguments)\n };\n \n \n