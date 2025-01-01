На необичайна гледка станаха шофьори, пътуващи по автомагистрала „Тракия“ в посока София тази сутрин.

Товарно камионче разсипа товара си – химически тоалетни, преди входа на столицата. Мобилните WC кабинки се стовариха в аварийната лента в района на отбивката за Равно поле.

За щастие движещите се по автомагистралата коли не са ударени от тоалетна в движение, а още по-радостен е фактът, че кабинките са нови и неупотребявани.

Шофьорът на камионетката е отбил и започнал да събира изпадналия товар от шосето.