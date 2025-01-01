Мъж застреля сина си в Софийско, съобщиха от полицията.

На 8 август е подаден сигнал за нарушаване на нощната тишина в ботевградското село Врачеш.

На място са били изпратени служители на жандармерията, които чули два изстрела от къщата.

Установено е, че при възникнал скандал баща е прострелял с незаконна ловна пушка своя 20-годишен син.

Пострадалият е транспортиран в столична болница, където по-късно е починал.

61-годишният мъж е привлечен като обвиняем и е задържан за 72 часа. Предстои да му бъде поискан постоянен арест.