Задържаха 42-годишен мъж с домашна оранжерия за отглеждане на марихуана в София, съобщиха от полицията.

Специализираната полицейска операция е проведена на 21 август. В обитаваното жилище от мъжа са открити и иззети шатра за отглеждане на растения с работеща вентилационна и отоплителна система, растение от вида на канабиса, пластмасови съдове с различна вместимост, съдържащи торове и препарати за стимулиране на растежа.

Намерени са и множество семена, халюциногенни гъби, различни по форма и цвят таблетки, четири електронни везни, пликче и метална кутия с марихуана, три пластмасови туби и три стъклени буркана с хексахидроканабинол.

По случая е започнато разследване. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. Материалите по случая са докладвани в Софийска градска прокуратура.

