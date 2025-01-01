Поскъпване на зоните за платено паркиране предстои да обсъди Столичният общински съвет на редовно заседание от 10:00 часа. Дневният ред е публикуван на интернет страницата на съвета.

Общинските съветници ще разгледат промени в Наредбата за организация на движението на територията на Столичната община по предложение на кмета на София Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и група общински съветници. Сред акцентите в нея са уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30 ч., включително в неделя за синята зона, разширяване на обхвата на зелената зона и превръщане на част от зелените подзони в сини, двойно повишение на цените за синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.

Предлага се още част от събраните пари за паркиране да остават в Столичната община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите да отиват в Центъра за градска мобилност.

Част от приходите от синя и зелена зона ще отиват директно към районите в София

Общинският съвет предстои да обсъди и промяна в структурата и числеността на администрацията на Столичната община, предложена от кмета на София Васил Терзиев. Една от ключовите промени в новата структура е създаването на позицията "Заместник-кмет по градоустройство". Предвижда се още създаването на ново направление "Сигурност", звено за стратегически комуникации и инспекторат за противодействие на корупцията. Не се предвижда увеличаване на щатните бройки - Столичната община ще работи със същия брой служители, но по-ефективно, пише в доклада на кмета Терзиев.

В дневния ред е още доклад за даване на съгласие Центърът за градска мобилност да сключи договор за банков кредит за финансиране на разплащането на задължения към транспортните оператори, възникнали при изпълнение на транспортната задача. С друг доклад се очаква осигуряване на финансиране на проекти от "Програма за обновяване на подвижния състав и специализирана техника за поддръжка на наземния обществен транспорт на София за периода 2024 - 2030 година".